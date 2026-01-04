US-Angriff auf Venezuela Venezuelas Militär stellt sich hinter Vizepräsidentin dpa 04.01.2026, 03:47 Uhr

i US-Angriffe auf Venezuela - Caracas Matias Delacroix. DPA

Die venezolanischen Streitkräfte haben Vizepräsidentin Delcy Rodríguez als vorübergehende Staatschefin anerkannt. Nach der Gefangennahme von Staatschef Nicolás Maduro durch US-Spezialeinheiten übernehme sie verfassungsgemäß die Führung des Landes, sagte Verteidigungsminister Vladimir Padrino.

Caracas (dpa) - Die venezolanischen Streitkräfte haben Vizepräsidentin Delcy Rodríguez als vorübergehende Staatschefin anerkannt. Nach der Gefangennahme von Staatschef Nicolás Maduro durch US-Spezialeinheiten übernehme sie verfassungsgemäß die Führung des Landes, sagte Verteidigungsminister Vladimir Padrino. © dpa-infocom, dpa:260104-930-495085/5







Artikel teilen

Artikel teilen