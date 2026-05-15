Konflikte
USA verkünden Verlängerung der Waffenruhe im Libanon
Libanon
Die Waffenruhe im Libanon wird laut den USA verlängert. (Archivfoto)
Bilal Hussein. DPA

Die aktuell geltende Waffenruhe zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel soll nach US-Angaben um 45 Tage verlängert werden. Das teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums auf der Plattform X mit. Die Hisbollah äußerte sich zunächst nicht.

Beirut/Tel Aviv/Washington (dpa) - Die aktuell geltende Waffenruhe zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel soll nach US-Angaben um 45 Tage verlängert werden. Das teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums auf der Plattform X mit. Die Hisbollah äußerte sich zunächst nicht.

© dpa-infocom, dpa:260515-930-85637/3

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Politik

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