Washington/Beirut
USA: Libanon und Israel wollen brüchige Waffenruhe umsetzen
Nahostkonflikt - Libanon
Die Gespräche haben nach US-Angaben ein Ergebnis zur Waffenruhe gebracht. (Archivbild)
Mohammed Zaatari. DPA

Israel und der Libanon haben sich nach Angaben des US-Außenministeriums auf einen Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Die Waffenruhe sei unter anderem abhängig von einer kompletten Einstellung der Angriffe der proiranischen Hisbollah-Miliz, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der beteiligten Staaten.

Washington/Beirut (dpa) – Israel und der Libanon haben sich nach Angaben des US-Außenministeriums auf einen Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Die Waffenruhe sei unter anderem abhängig von einer kompletten Einstellung der Angriffe der proiranischen Hisbollah-Miliz, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der beteiligten Staaten.

© dpa-infocom, dpa:260603-930-170275/1

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Politik

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