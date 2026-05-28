Iran-Krieg
USA bestätigen Angriff auf Ziel im Iran
F/A-18-Kampfflugzeug der U.S. Navy
Die USA bestätigen einen Angriff auf eine iranische Stellung. (Symbolbild)
kyodo. DPA

Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wird erneut auf die Probe gestellt. Doch auch nach den neuen Angriffen sehen die USA sie weiter in Kraft.

Lesezeit 1 Minute

Washington (dpa) - Das US-Militär hat nahe der Straße von Hormus eine iranische Stellung angegriffen, von der aus Drohnen gesteuert wurden. Zudem seien vier Drohnen abgeschossen worden, die eine Bedrohung für die USA darstellten, erklärte ein US-Beamter. Die angegriffene Stellung in der Stadt Bandar Abbas sei gerade dabei gewesen, eine fünfte Drohne abzufeuern. «Diese Maßnahmen waren zurückhaltend, rein defensiv und darauf ausgerichtet, den Waffenstillstand aufrechtzuerhalten», hieß es weiter. 

Die Angaben des US-Militärs zu dem Vorfall ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Iranische Medien hatten zuvor von Explosionsgeräuschen in der Nähe von Bandar Abbas berichtet.

© dpa-infocom, dpa:260527-930-138011/4

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Politik

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