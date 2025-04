Rom (dpa) – US-Vizepräsident JD Vance ist zu einem Besuch in Italien eingetroffen. Der Stellvertreter von Donald Trump will die Ostertage mit seiner Familie in Rom und im Vatikan verbringen. Auf dem Programm steht auch ein Treffen mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die Trump am Freitag noch im Weißen Haus getroffen hatte. Am Ostersonntag will Vance die Ostermesse im Petersdom besuchen.

Spekuliert wird über eine Begegnung mit Papst Franziskus, der nach seiner lebensgefährlichen Lungenentzündung bislang kaum Termine mit ausländischen Gästen wahrnimmt. Möglicherweise stößt das Oberhaupt der katholischen Kirche zu einem bereits vereinbarten Treffen von Vance mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin hinzu. Vance wuchs in einem evangelikalen Haushalt auf und trat als Erwachsener zum katholischen Glauben über.

An diesem Samstag findet in Rom auch die zweite Runde von indirekten Gesprächen zwischen dem Iran und den USA über das umstrittene iranische Atomprogramm statt. Über eine Mitwirkung des Vizepräsidenten ist nichts bekannt. Nach seinem Aufenthalt in Italien reist der US-Vize nach Indien weiter. Seine Frau Usha Vance hat indische Wurzeln.