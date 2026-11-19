Die Verbündeten der Ukraine kommen in Berlin mit Selenskyj zusammen. Auch die US-Unterhändler sind in die deutsche Hauptstadt gereist und haben sich dort mit Merz getroffen. Wie lief das Treffen?

Berlin (dpa) - Die US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff haben sich am Rande des Ukraine-Gipfels in Berlin mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) getroffen. Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, lobte die Zusammenkunft im Anschluss auf der Plattform X als «sehr produktives Treffen». Man habe Merz und dessen außen- und sicherheitspolitischen Berater, Günter Sautter, über die Gespräche von Trump in China und die jüngsten Bemühungen um Frieden in der Ukraine informiert.

«Wir arbeiten weiterhin eng mit Deutschland, der Ukraine und unseren europäischen Partnern zusammen, um unsere Positionen abzustimmen und uns auf die nächste Verhandlungsrunde vorzubereiten.» Merz bezeichnete Kushner als «starken Verfechter des Friedens in der Ukraine». Die USA seien dankbar für seine Führungsrolle, sein konstruktives Engagement und die enge Partnerschaft, während man auf das gemeinsame Ziel hinarbeite, diesen «schrecklichen Krieg» zu beenden und eine sichere Zukunft für die Ukraine und Europa aufzubauen, betonte er.

Großer Gipfel im Kanzleramt kurz nach Gipfel in China

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt etwa 30 Staats- und Regierungschefs der sogenannten Koalition der Willigen zu einem Ukraine-Gipfel im Kanzleramt. Dieser findet nur Stunden nach dem historischen Dreiertreffen von US-Präsident Trump, Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin im chinesischen Shenzhen statt. In einer gemeinsamen Erklärung wurde der Ukraine-Krieg danach nicht erwähnt. Der US-Präsident hatte aber bereits zuvor klargemacht, dass er bei seinem bilateralen Gespräch mit Putin über den Krieg gesprochen hat.

Trump hatte im Wahlkampf vor seiner zweiten Amtszeit getönt, er könne den russischen Krieg als Präsident innerhalb von 24 Stunden beenden. Bislang brachten die Verhandlungen unter US-Vermittlung allerdings keinen Durchbruch. Zuletzt verstärkten die USA ihre diplomatischen Bemühungen wieder. In Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, verhandelten vergangene Woche erstmals seit mehr als acht Monaten wieder Teams aus Russland und der Ukraine unter US-Vermittlung miteinander.