Die USA nehmen ihre Vermittlung für ein Ende des Kriegs in der Ukraine wieder auf. Erste Station: Moskau. Dann soll erstmals Kiew folgen.

Moskau (dpa) – Die Unterhändler von US-Präsident Donald Trump zum Ukraine-Krieg sind für Gespräche mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Moskau eingetroffen. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete, dass der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner auf dem Flughafen Wnukowo gelandet seien. Ein Termin für das Gespräch im Kreml wurde offiziell nicht genannt. Bisherige Treffen mit Putin fanden meist spätabends statt.

Nach einer Pause aktivieren die USA damit ihre Vermittlungsversuche für ein Ende des seit viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskriegs wieder. Witkoff und Kushner waren schon mehrmals in Moskau. Am Sonntag sollen sie erstmals auch die ukrainische Hauptstadt Kiew besuchen.