Diplomatie
US-Präsident Trump erreicht Peking zu China-Besuch
US-Präsident Donald Trump reist nach China
Trump brach in der Air Force One von Washington aus auf nach Peking. (Archivbild)
Mark Schiefelbein. DPA

Erstmals seit 2017 besucht ein US-Präsident wieder China. Die Erwartungen an Trumps Gespräche mit Staatschef Xi Jinping sind hoch.

Lesezeit 1 Minute

Peking (dpa) - US-Präsident Donald Trump ist zu seinem China-Besuch in Peking angekommen. Wie im chinesischen Staatsfernsehen zu sehen war, erreichte der Republikaner den Hauptstadtflughafen mit der Air Force One am Abend (Ortszeit). Vize-Präsident Han Zheng empfing den Republikaner am Flughafen unter Sprechchören von Fahnen schwenkenden Jugendlichen.

Mit Trump stieg sein Sohn und Unternehmer Eric Trump und dessen Ehefrau Lara aus der Regierungsmaschine aus. Der US-Präsident wird zudem von hochrangigen Wirtschaftsvertretern begleitet. Zu sehen war etwa Tech-Milliardär Elon Musk.

Trump soll am Donnerstag Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen und nach den Gesprächen am Freitag wieder in die USA zurückfliegen.

Beide dürften dann unter anderem über den Iran-Konflikt, den pausierten Zollstreit und die Handelsbeziehungen der beiden größten Volkswirtschaften der Welt sprechen. Der 79-Jährige war zuletzt während seiner ersten Amtszeit 2017 in der chinesischen Hauptstadt und ist auch der erste US-Präsident, der seitdem wieder in die Volksrepublik reist.

© dpa-infocom, dpa:260513-930-72813/3

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Politik

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