Tampa US-Militär: Zwei weitere US-Soldaten im Iran-Krieg getötet dpa 18.07.2026, 19:33 Uhr

i Zwei US-Soldaten sind nach der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg getötet worden - meldet das US-Militär. dpa. DPA

Erstmals seit der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg sind nach Angaben des US-Militärs zwei US-Soldaten getötet worden. Sie seien am Freitag bei einem Einsatz in Jordanien ums Leben gekommen, als sich US-Streitkräfte und Verbündete gegen iranische Raketen- und Drohenangriffe verteidigten, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit.

Tampa (dpa) – Erstmals seit der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg sind nach Angaben des US-Militärs zwei US-Soldaten getötet worden. Sie seien am Freitag bei einem Einsatz in Jordanien ums Leben gekommen, als sich US-Streitkräfte und Verbündete gegen iranische Raketen- und Drohenangriffe verteidigten, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. © dpa-infocom, dpa:260718-930-405397/1







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