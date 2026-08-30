Washington
US-Medien: US-Militär greift iranische Raketenwerfer an
Satellitenaufnahme des Persischen Golfs
Erstmals seit Wochen greifen die USA wieder Ziele im Iran an. (Archivbild)
The Visible Earth. DPA

Das US-Militär hat Medienberichten zufolge erstmals seit Ende Juli wieder Angriffe im Iran geflogen. Ziel seien zwei iranische Raketenwerfer auf der Insel Larak gewesen, berichteten das Nachrichtenportal «Axios» sowie die Sender Fox News und CBS News unter Berufung auf einen US-Beamten.

Washington (dpa) – Das US-Militär hat Medienberichten zufolge erstmals seit Ende Juli wieder Angriffe im Iran geflogen. Ziel seien zwei iranische Raketenwerfer auf der Insel Larak gewesen, berichteten das Nachrichtenportal «Axios» sowie die Sender Fox News und CBS News unter Berufung auf einen US-Beamten.

© dpa-infocom, dpa:260830-930-606717/1

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