Weißes Haus
US-Kreise: Trumps Sprecherin Zacharia gibt Posten auf
Pressesprecherin Zacharia
Katie Zacharia gibt ihr Amt als Sprecherin des Weißen Hauses US-Kreisen zufolge nach kurzer Zeit schon wieder auf. (Archivfoto)
Julia Demaree Nikhinson. DPA

Die gerade erst angetretene neue Pressesprecherin von US-Präsident Donald Trump, Katie Zacharia, gibt ihr Amt US-Kreisen zufolge auf. Sie werde den Posten räumen, bestätigte ein ranghoher Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur, ohne nähere zeitliche Angaben dafür zu nennen.

Washington (dpa) - Die gerade erst angetretene neue Pressesprecherin von US-Präsident Donald Trump, Katie Zacharia, gibt ihr Amt US-Kreisen zufolge auf. Sie werde den Posten räumen, bestätigte ein ranghoher Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur, ohne nähere zeitliche Angaben dafür zu nennen.

© dpa-infocom, dpa:261016-930-851856/4

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