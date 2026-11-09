Ilse Aigner soll Bundespräsidentin werden. Über eine ungeplante politische Karriere und wie man es ohne Machtgier bis ganz an die Spitze schaffen kann.

München/Berlin (dpa) - Lächelnd blickt Ilse Aigner zu Friedrich Merz rechts neben ihr. «Der Bundeskanzler hat es ja durchaus spannend gemacht - auch für mich», sagt die CSU-Politikerin, die nun ganz offiziell die Kandidatin der Union für das Bundespräsidentenamt ist. Und dann macht sie deutlich, warum oder wofür sie hier steht.

Aigner wendet sich gegen «extremistische und populistische Kräfte», betont aber zugleich: «Ich mache Politik, um Gräben zu überwinden, um die Menschen zusammenzubringen.» Sie wolle sich für einen neuen Zusammenhalt einsetzen. Und vor allem verspricht sie: «Ich will nicht über den Bürgerinnen und Bürgern stehen - sondern ich bin ein Teil von ihnen.»

Tatsächlich ist Aigner bei diesem Auftritt in Berlin am Ziel - von dem sie vielleicht geträumt, auf das sie aber nie hingearbeitet hat. Weil man auf eine Kandidatur für das höchste deutsche Staatsamt nicht hinarbeiten kann wie vielleicht auf andere politische Posten. Und weil sie eh nicht der Typ ist, der sich mit Machtgier und Ellenbogen gezielt bis ganz oben durchboxen würde.

Auch wegen dieser Gelassenheit wird Aigner über Parteigrenzen hinweg geschätzt. Sie gilt als nahbar und bürgernah, uneitel, ausgleichend und kommunikativ. Als bayerische Landtagspräsidentin hat sie gezeigt, dass sie überparteilich agieren, aber auch klare Kante gegen die AfD zeigen kann. In ihrem Heimatort schätzen die Menschen, dass Aigner immer heimatverbunden geblieben sei, nah bei den Menschen, immer freundlich, null abgehoben.

Politisch in Bund und Land erfahren

Zweifellos ist die 61-Jährige politisch erfahren, und das auf vielen Ebenen. Sie war Bundestags- und Landtagsabgeordnete, sie war viele Jahre lang Ministerin in Bund und Land, schon seit 2018 ist sie Landtagspräsidentin. Und CSU-intern führt sie seit mittlerweile 15 Jahren den größten Bezirksverband Oberbayern. Bei Landtagswahlen ist sie ein verlässliches Stimmen-Zugpferd für ihre Partei.

Aigner ist keine Revolutionärin

Auch deshalb steht sie seit Jahren intern auch an erster Stelle der möglichen Nachfolger für Ministerpräsident Markus Söder. Wäre der irgendwann Kanzler geworden, Aigner wäre ihm wohl als bayerische Regierungschefin nachgefolgt.

Und mehr noch: Viele hätten Aigner an bestimmten Punkten zugetraut, Söder im Amt gefährlich zu werden, wenn der sich in einer Schwächephase befand. Aber Aigner ist keine, die den Machtkampf suchen würde, keine Revolutionärin.

Das war schon vor Jahren sichtbar, als Aigner als Nachfolgerin von Horst Seehofer im Ministerpräsidentenamt gehandelt wurde. Aigner verzichtete darauf, gegen Söder in den Kampf zu ziehen. «Ja, dieses Machtbewusstsein, sage ich mal so, das habe ich einfach nicht», sagte sie einmal. Sie müsse nicht unbedingt etwas haben, um sich selbst wichtig zu fühlen. «Das habe ich definitiv nicht, sondern ich bin mit dem, was ich bin, auch sehr zufrieden.»

Zwei Einschnitte

Vielleicht hat das damit zu tun, dass Aigner schon zweimal schwer krank war. Schon vor ihrem 18. Geburtstag musste ein Tumor in ihrem Rücken entfernt werden, der lange unentdeckt geblieben war und ihr schlimme Schmerzen bereitete. Eine Querschnittslähmung drohte. Ihr Blick aufs Leben, sagt Aigner, auf das, was wirklich wichtig sei, habe sich dadurch drastisch verändert.

Viele Jahre später, da war sie gerade Ministerin unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU), musste dann ein bösartiger Tumor in der Schilddrüse entfernt werden. Alles ging gut aus, nach einer kurzen Auszeit konnte Aigner weitermachen.

Ansonsten gewährt Aigner nur selten Einblicke in ihr Privatleben. «Ich gehe als Single durchs Leben», sagte sie kürzlich in einem Podcast - dies habe aber bei ihr nichts mit Einsamkeit zu tun: «Ich lebe in einem großen Familienverbund, in einem sogenannten Dreigenerationenhaus, wo immer irgendwas los ist.»

Politische Karriere war nie geplant

Aigners Karriere begann in der Kommunalpolitik. Sie war Gemeinderätin in ihrer Heimat Feldkirchen-Westerham und gehörte dem Kreistag von Rosenheim an. Seit 1985 ist sie Mitglied der CSU. 1994 zog sie erstmals in den Landtag ein. 1998 dann der Wechsel in den Bundestag, wo sie bis 2013 blieb. Von 2008 bis 2013 war sie Bundesagrarministerin unter Merkel - bis Seehofer sie 2013 nach München holte. Aigner zog wieder in den Landtag ein und wurde Wirtschaftsministerin, später - unter Söder und bevor sie Landtagspräsidentin wurde - war sie kurzzeitig Staatsministerin für Wohnen Bau und Verkehr.

Derartige Karrierepläne habe sie nie gehabt, sagte Aigner einmal. Nach ihrem Realschulabschluss absolvierte sie erst eine Ausbildung als Radio- und Fernsehtechnikerin und später eine Fortbildung zur staatlich geprüften Elektrotechnikerin - und arbeitete dann in der Hubschrauberentwicklung.

Mit ihrer Person und ihrer Vita stehe sie für das «Aufstiegsversprechen» in Deutschland, sagt Aigner bei ihrem Auftritt mit Merz in Berlin über sich selbst.

Einzelne Kritikpunkte

Natürlich gibt es auch Kritikpunkte: dass Aigner kein politisches Alpha-Tier sei wie ein Friedrich Merz oder ein Markus Söder; dass sie keine begnadete Rednerin sei; dass sie keine allzu große außenpolitische Erfahrung habe - auch wenn sie als Bundesagrarministerin schon viele Verhandlungen in Brüssel führte. Und in den vergangenen Jahren reiste sie etwa in die Ukraine, in die USA und nach Indien, in diesem Jahr war sie in Sarajevo und Srebrenica.

Nun steht Aigner vor dem Höhepunkt ihrer Karriere. Als erste Frau und als erste CSU-Politikerin soll sie im Januar zur Bundespräsidentin gewählt werden.