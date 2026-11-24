Ein Maskierter kommt zu einer Sitzung grüner Kommunalpolitiker und verletzt sie mit Pfefferspray. Während die Polizei noch nach dem Täter sucht, sorgt die Attacke bundesweit für Fassungslosigkeit.

Schwerte/Düsseldorf (dpa) – Nach einem Angriff mit Pfefferspray auf Grünen-Politiker in ihrem Parteibüro im nordrhein-westfälischen Schwerte ermittelt der Staatsschutz. Nach bisherigem Kenntnisstand hatte während einer Sitzung plötzlich ein maskierter Mann den Raum betreten und das Pfefferspray versprüht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Tag nach dem Vorfall mitteilten. Betroffene und Politiker werteten die Attacke als Angriff auf die Demokratie.

Was die Ermittler bislang über den Angriff wissen

Nach Polizeiangaben waren bei dem Angriff am Montagabend sieben Menschen leicht verletzt worden. Eine weitere Person musste im Krankenhaus behandelt werden. Nach dpa-Informationen erlitten sie Augenreizungen und Atembeschwerden.

Wie die dpa erfuhr, war der Unbekannte gegen 20.30 Uhr in den Raum gekommen, in dem sich insgesamt elf Menschen befanden, und hatte schweigend Pfefferspray verteilt. Einer der Anwesenden packte den Angreifer demnach am Handgelenk, der mutmaßliche Täter befreite sich mit einem Stoß und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Fahndung nach ihm sei bislang ergebnislos geblieben, teilte die Polizei am Dienstag mit.

An der Tür des Parteibüros wurde ein Aufkleber entdeckt, der laut Zeugen zu Beginn der Sitzung noch nicht dort war. Die Ermittler vermuten nach dpa-Informationen, dass der Täter ihn dort angebracht hat. Auf dem Sticker stand «Better dead than red» (deutsch: «Lieber tot als rot»). Welche Rolle ein Feuerlöscher spielte, der in Tatortnähe gefunden worden war, ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen.

Ortsverband will sich nicht einschüchtern lassen

Der Ortsverband der Grünen in Schwerte zeigte sich in einer Stellungnahme am Dienstag betroffen über den «gewaltsamen Vorfall» und sprach von einem «feigen Angriff». «Schlimmeres konnte nur dank des beherzten Eingreifens eines Fraktionsmitglieds verhindert werden», hieß es in der Mitteilung.

«Es war ein Angriff auf uns als Demokraten», sagte Maximilian Ziel, Fraktionssprecher der Grünen in Schwerte, der am Montagabend zu den Sitzungsteilnehmern gehörte, der dpa. Man lasse sich nicht einschüchtern, sondern wolle sich nun umso vehementer für ein menschliches und freiheitlich-demokratisches Miteinander einsetzen. Den Verletzten gehe es «den Umständen entsprechend okay», sagte Ziel.

Neubaur spricht von Angriff auf Demokratie

Politikerinnen und Politiker reagierten betroffen auf den Vorfall. Vor allem, dass der Angriff ehrenamtlichen Kommunalpolitikern gegolten hatte, löste parteiübergreifend Besorgnis aus: Nordrhein-Westfalens stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubaur verurteilte die Attacke scharf: «Wer Menschen angreift, weil sie sich politisch engagieren, greift unsere Demokratie an», schrieb die Grünen-Politikerin auf der Plattform X. Davon lasse man sich nicht einschüchtern.

Grünen-Chef Felix Banaszak sagte dem Sender Welt TV: «Wenn Demokratie oder demokratisches Engagement zur Mutprobe zu werden droht, dann können wir einpacken.»

NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach von der CDU nannte es «absolut furchtbar, wenn Menschen angegriffen werden, die sich abends ehrenamtlich für die Demokratie einsetzen».

Aus der SPD hieß es, man verurteile den Angriff «auf Schärfste». Demokratie lebe von Menschen, die sich vor Ort politisch engagieren, sagten die Vorsitzende der NRW-SPD, Sarah Philipp, und der SPD-Fraktionsvorsitzende im Düsseldorfer Landtag, Jochen Ott, laut einer gemeinsamen Mitteilung. Ihr Appell: «Dieses Engagement verdient Respekt und Schutz über alle Parteigrenzen hinweg. Niemand darf Angst haben müssen, weil er sich politisch engagiert. Dafür müssen wir als Demokratinnen und Demokraten gemeinsam einstehen.»