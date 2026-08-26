Ukraine-Krieg
Ukraine startet neue Welle von Drohnenangriffen auf Russland
Ukraine-Krieg - ukrainische Drohnen
Die Ukraine hat Russland erneut mit vielen Kampfdrohnen angegriffen. (Archivbild)
Evgeniy Maloletka. DPA

Bei ukrainischen Drohnenattacken auf Russland sind zwei Menschen gestorben. Ein weiteres Lager des russischen Online-Versandhändlers Wildberries ging in Flammen auf.

Lesezeit 1 Minute

Moskau (dpa) – Bei einer neuen Welle von ukrainischen Drohnenangriffen auf Ziele in Russland sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handele es sich um einen Mann und ein 14-jähriges Mädchen, teilte der Gouverneur der Region Lipezk, Igor Artamonow, nach Angaben der Agentur Interfax mit. Eine Drohne sei auf ihr Haus gestürzt und habe dieses in Brand gesetzt.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden in der Nacht auf Mittwoch 426 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Auch die Hauptstadt Moskau war Ziel der Angriffe. Die Flughäfen in Tambow, Nischni Nowgorod und Jaroslawl meldeten wegen Luftalarms zeitweise ausgesetzte Starts und Landungen.

In der Region Tambow etwa 600 Kilometer südöstlich von Moskau wurde zudem ein weiteres Lager des größten russischen Online-Versandhändlers Wildberries Ziel eines ukrainischen Drohnenangriffs. Der Brand in dem Lager in Kotowsk habe sich auf 100.000 Quadratmeter ausgedehnt, teilte der Gouverneur der Region, Jewgeni Perwyschow, mit.

© dpa-infocom, dpa:260826-930-583090/1

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