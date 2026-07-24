Ukraine-Krieg
Ukraine: Russland hat Kriegsgefangenen erschossen
Kriegsverbrechen in der Ukraine
Ukrainische Behörden werfen Russland vor, erneut einen Kriegsgefangenen getötet zu haben. (Archivbild)
Carol Guzy. DPA

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist grausam. Russische Soldaten sollen erneut einen Kriegsgefangenen getötet haben. Die ukrainische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Kriegsverbrechen.

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Donezk (dpa) – Ukrainische Behörden werfen Russland vor, einen weiteren Kriegsgefangenen erschossen zu haben. Russische Militärs hätten einen Soldaten der ukrainischen Streitkräfte beim Dorf Jalta im Gebiet Donezk gefangen genommen, teilte die regionale Staatsanwaltschaft mit. Auf Befehl eines Vorgesetzten habe ein russischer Soldat den ukrainischen Armeeangehörigen nach einem Verhör erschossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt demnach wegen des Vorwurfs eines Kriegsverbrechens.

Russland überzieht die Ukraine seit fast viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Nach Einschätzung von Experten der Vereinten Nationen hat Russland seit Kriegsbeginn 2022 fast 130 Kriegsgefangene getötet. Die Tötung von Kriegsgefangenen gilt international als Kriegsverbrechen.

© dpa-infocom, dpa:260724-930-432372/1

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