Auf ihrem Parteitag in Texas stimmen sich die Republikaner auf die Zwischenwahlen im November ein. Laut Präsident Trump geht es dabei um mehr als nur die Mehrheit im Kongress.

Dallas (dpa) – US-Präsident Donald Trump hat die in knapp zwei Monaten anstehenden Midterms als «eine der wichtigsten Wahlen in der Geschichte» der USA bezeichnet. Wenn man die Zukunft des Landes den «radikal linken Demokraten» überlasse, werde das die USA für das nächste Jahrzehnt zurückwerfen, warnte Trump beim Parteitag seiner Republikaner in Dallas im Bundesstaat Texas. «Das wäre eine Tragödie», fuhr er fort.

Trump, der zu Superlativen neigt und auch schon zuvor Abstimmungen als die jeweils wichtigsten in der US-Geschichte bezeichnet hatte, rief seine Landsleute mit Nachdruck dazu auf, die Republikaner zu wählen. Bei den sogenannten Midterms am 3. November wird rund ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben sowie das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt. Üblich ist, dass die Partei des Präsidenten dabei Sitze verliert. Trump erwähnte das in seiner Rede – und gab sich kämpferisch: «Wir werden das ändern.»

Trump wiederholte in seiner Rede unter dem Jubel seiner Anhänger auch die falsche Behauptung, dass er bei der Präsidentenwahl 2020 um den Sieg betrogen worden sei. Er war damals dem Demokraten Joe Biden unterlegen.