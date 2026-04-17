Verhandlungen mit dem Iran
Trump rechnet mit Iran-Deal in «ein oder zwei Tagen»
US-Präsident Trump
Trump rechnet bald mit einem Deal mit dem Iran.
Manuel Balce Ceneta. DPA

Vergangenes Wochenende endeten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran ohne konkrete Ergebnisse. Nun gibt sich der US-Präsident optimistisch, dass es bald einen Durchbruch geben könnte.

Lesezeit 1 Minute

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump rechnet in den nächsten Tagen mit einem Abkommen mit dem Iran. «Ich denke, wir werden in den nächsten ein oder zwei Tagen eine Einigung erzielen», zitierte ihn das Nachrichtenportal «Axios» nach einem Telefongespräch. Vertreter Washingtons und Teherans träfen sich «wahrscheinlich» am Wochenende.

Aus dem Weißen Haus verlautete, dass die Planungen für eine weitere Gesprächsrunde noch liefen. Ein konkreter Termin sei bislang nicht angesetzt, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur.

Eine erste Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran war am vergangenen Wochenende in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ohne konkrete Ergebnisse geendet. Pakistan bereitet sich bereits auf weitere Verhandlungen vor. Registrierungen für Medienvertreter haben begonnen und es wurde zusätzliches Sicherheitspersonal in die Stadt verlegt.

© dpa-infocom, dpa:260417-930-958804/6

Ressort und Schlagwörter

Politik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren