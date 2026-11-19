Es ist eine historische Zusammenkunft in Shenzhen: Die Staatschefs aus China, den USA und Russland treffen sich erstmals zu dritt. Welche Themen bewegen sie?

Shenzhen (dpa) - Bei ihrem ersten Dreiergipfel überhaupt haben sich die Atommächte Russland, USA und China über die internationale Sicherheitslage ausgetauscht und zu Atomwaffen beraten. Dabei einigten sie sich auf einen Dialog über die Verringerung nuklearer Risiken, wie aus einer gemeinsam «Erklärung zum Frieden» hervorgeht. Auch eine Reform der Vereinten Nationen und Fragen der Energieversorgung waren Thema. Konkrete Abrüstungszusagen blieben allerdings aus.

Das Gespräch zwischen Chinas Staatschef Xi Jinping, US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin im südchinesischen Shenzhen dauerte nach übereinstimmenden Angaben rund eineinhalb Stunden. Ein Treffen in dieser Zusammensetzung hatte es noch nie gegeben. Bislang fanden zwischen den Atommächten nur bilaterale Gespräche statt. Xi sagte, das persönliche Treffen der drei sei von «bahnbrechender Bedeutung».

Gemeinsame Erklärung mit vier Punkten

Die drei Länder wollen der Erklärung mit vier Punkten zufolge einen Dialog über die Verringerung nuklearer Risiken und die Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen führen. Ein Atomkrieg könne nicht gewonnen und dürfe niemals geführt werden, heißt es. Konkrete Zusagen zu einer atomaren Abrüstung oder einen Zeitplan enthält die Erklärung allerdings nicht.

Die drei Atommächte wollen sich zudem für eine Reform der Vereinten Nationen einsetzen, damit diese besser auf globale Herausforderungen reagieren könnten. Außerdem planen sie demnach, die Produktion und Lieferung von Erdölprodukten zu steigern und betonen die Bedeutung einer stabilen Energieversorgung.

Die drei Staatschefs äußern sich in einem Punkt zudem zur Arbeit internationaler Gerichte. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) und ähnliche Einrichtungen dürften ihre Befugnisse nicht missbrauchen. Gegen Putin liegt ein Haftbefehl des IStGH wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine vor.

Der Ukraine-Krieg selbst wird in der Erklärung nicht erwähnt. Auch zu anderen internationalen Konflikten enthält das Dokument keine konkreten Vereinbarungen.

Xi spricht über Welt ohne Atomwaffen

Xi machte in seinem Eingangstatement bereits auf die globalen Konflikte aufmerksam: «Die Geschichte hat uns gezeigt, dass die Welt sicher ist, wenn zwischen Großmächten Frieden herrscht, und Chaos, wenn Großmächte kämpfen.» Zudem wiederholte Xi seine Forderung, Atomwaffen vollständig zu zerstören, obwohl das Land sein Arsenal seit Jahren ausbaut.

Die drei Männer saßen an einem großen, runden Tisch mit etwas Abstand voneinander. Das Treffen fand im Rahmen des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) statt.

Putin sieht besondere Verantwortung der drei UN-Vetomächte

Putin dankte als erster Redner des öffentlichen Teils des Treffens für die Ausrichtung dieses bisher beispiellosen Dreiergipfels. Die UN-Vetomächte Russland, China und die USA hätten als Sieger im Zweiten Weltkrieg eine besondere Verantwortung für die Stabilität in der Welt, sagte er. Es gebe viele gemeinsame Probleme zu lösen, darunter bei der Energie- und Lebensmittelsicherheit, im Kampf gegen Terrorismus und die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität.

Putin sprach auch die Lösung «regionaler Konflikte» an, darunter den in der Ukraine. Putin führt seit mehr als viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland. Trump und Xi wollen erreichen, dass der Krieg endet. Der Kremlchef sagte, dass Trump und Xi zuvor bei bilateralen Gesprächen mit ihm der Ukraine viel Aufmerksamkeit geschenkt hätten.

«Ich bin meinerseits davon überzeugt, dass Russland, China und die USA sowie unsere Völker in der Lage sind, einen bedeutenden Beitrag zur Stärkung der Sicherheit und Stabilität in der Welt zu leisten, sofern sie konstruktiv und partnerschaftlich auf der Grundlage gegenseitigen Respekts, der Gleichberechtigung und der Wahrung des Interessenausgleichs zusammenarbeiten», sagte er.

Trump spricht von «besonderer Verantwortung»

Das Weiße Haus hatte vorab bekanntgemacht, dass Trump bei dem Treffen über eine Abrüstung des weltweiten Atomwaffenarsenals sprechen wolle. Beim Treffen sagte Trump, als Präsidenten von drei der größten Länder der Welt habe man eine besondere Verantwortung, einen Dialog über Themen zu führen, die den gesamten Planeten betreffen. Es sei entscheidend, dass man zusammenarbeite, um der Bedrohung einer Weiterverbreitung von Atomwaffen entgegenzuwirken. Trump kam dann auf den Iran-Krieg zu sprechen. Man werde nicht zulassen, dass der Iran in den Besitz einer Atomwaffe komme.

Trump hat in der Vergangenheit einen neuen Abrüstungsvertrag ins Spiel gebracht. Der zwischen Russland und den USA 2010 geschlossene Vertrag New Start lief im Februar aus. New Start begrenzte die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe und der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen. Ein von Trump anvisierter neuer Vertrag soll weit in die Zukunft reichen. Er warb zudem dafür, China in atomare Abrüstungsverträge einzubinden.

Die Trump-Regierung beäugt seit längerem, dass das Atomwaffenarsenal Chinas laut Experten wächst, auch wenn Russland und die USA einen deutlich höheren Atomwaffenbestand haben.

Laut jüngstem Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri verfügt Russland über 5.420 Atomsprengköpfe, die USA über 5.042. China baue sein Atomwaffenarsenal derweil schneller aus als jedes andere Land. Bei einer Militärparade 2025 präsentierte das Land mehrere neue Nuklearsysteme und verfügt inzwischen nach Sipri-Schätzungen insgesamt über rund 620 Atomsprengköpfe.