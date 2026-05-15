Washington (dpa) – Nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump soll in der US-Hauptstadt ein neuer Park mit Skulpturen amerikanischer Helden entstehen. Dafür solle ein Grundstück entlang des Flusses Potomac in Washington erschlossen werden, schrieb Trump auf Truth Social. In dem neuen Park, der «Nationaler Garten der amerikanischen Helden» heißen soll, sollen in Zukunft unter anderem Skulpturen amerikanischer Gründerväter, Kriegshelden, Athleten und Künstler zu sehen sein.

Das National Endowment for Humanities, eine Einrichtung der US-Regierung, stellte Fördergelder in Höhe von bis zu 200.000 Dollar (rund 172.000 Euro) pro Statue bereit. Trump hatte bereits während seiner ersten Amtszeit per Dekret die Planung eines öffentlichen Skulpturengartens angeordnet und das Vorhaben kurz nach Beginn seiner zweiten Amtszeit wieder aufgegriffen.

Eröffnung des neuen Ballsaals 2028?

Der neue Ballsaal, für den Trump den historischen Ostflügel des Weißen Hauses abreißen ließ, soll im September 2028 eröffnet werden. Der bis zu 400 Millionen Dollar teure Bau werde eine der modernsten Einrichtungen seiner Art in den USA sein, schrieb Trump auf Truth Social. Denkmalschützer laufen gegen das Vorhaben Sturm.