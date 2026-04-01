Der US-Präsident ist erbost, dass Nato-Partner den USA im Iran-Krieg nicht beisteht. Er droht mit Konsequenzen. Und er macht eine Bemerkung, die eine Sensation wäre.

Washington/Teheran (dpa) - Der Iran-Krieg wird zu einer Belastungsprobe für die Nato. Es stehe kaum noch zur Debatte, dass die Mitgliedschaft der USA nach dem Ende des Krieges überdacht werden müsse, sagte Trump der britischen Zeitung «The Telegraph». Die US-Regierung kritisiert seit Wochen die aus ihrer Sicht mangelnde Unterstützung von Nato-Partnern insbesondere im Konflikt um die für den Welthandel wichtige, aber vom Iran blockierte Straße von Hormus.

Die Nato sei ein «Papiertiger», sagte Trump nun. «Wir werden den Wert der Nato und dieses Bündnisses für unser Land neu prüfen müssen», sagte US-Außenminister Marco Rubio ergänzend in einem Interview des Senders Fox News. Beide spielten damit darauf an, dass europäische Nato-Partner bislang eine aktive Unterstützung des Iran-Kriegs verweigern und diesen teilweise sogar offen als völkerrechtswidrig kritisieren.

Vermutungen hinter der Drohung

In der Nato werden die Äußerungen von Trump und Rubio zum etwaigen Austritt von vielen noch relativ gelassen gesehen. Vermutet wird, dass es der US-Regierung vor allem darum geht, eine stärkere Unterstützung des US-Vorgehens zu erzwingen.

Zudem wird darauf verwiesen, dass Trump einen Nato-Austritt wegen nationaler rechtlicher Hürden gar nicht im Alleingang beschließen könnte und auch erhebliche wirtschaftliche und militärische Nachteile drohen würde. Trump würde beispielsweise riskieren, dass sich die Europäer technologisch noch stärker emanzipieren und deutlich weniger Rüstungsgüter von amerikanischen Unternehmen kaufen. Der US-Industrie könnten so Milliardengeschäfte wegbrechen. Zudem müssten die USA möglicherweise strategisch wichtige Militärstandorte in Europa schließen.

Trump: Iran hat um Waffenruhe gebeten

Auf seiner Online-Plattform Truth Social machte Trump unterdessen eine Bemerkung, die einer Sensation gleichkäme. Danach soll die Islamische Republik um eine Waffenruhe gebeten haben. Der US-Präsident schrieb die Bitte um eine Waffenruhe «Irans neuem Regime-Präsidenten» zu. Wen er genau damit meint, blieb unklar.

Trump schrieb auf der Plattform weiter, man werde darüber nachdenken, wenn die Straße von Hormus frei passierbar sein werde. Bis dahin werde man den Iran in die «Steinzeit» bomben.

Irans Außenamtssprecher wies Trumps Äußerung nach einer angeblichen Bitte um eine Waffenruhe zurück. Die Aussagen seien falsch und unbegründet, wurde Ismail Baghai vom Staatssender Irib zitiert. «Das sind Täuschungen der USA, um ihre illegitime Kriegspolitik zu rechtfertigen», sagte Baghai laut dem Bericht.

Mit einem Ende der US-Angriffe im Iran rechnet Trump nach zuvor gemachten Angaben in zwei bis drei Wochen. Dafür brauche es keinen Deal mit Teheran. Das sei «irrelevant», da man dafür sorge, dass Irans Machthaber keine Atomwaffen bauen könnten, sagte er.

Erneut Tanker getroffen

Im Krieg gingen die jeweiligen Angriffe der Parteien unterdessen weiter. In Kuwait wurden Treibstofftanks am internationalen Flughafen durch Drohnen getroffen, wie die Zivilluftfahrtbehörde des Landes in der Nacht mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen entstand nur Sachschaden. Vor der Küste Katars geriet ein Tanker unter Beschuss. Es sei ein Schaden im Rumpf oberhalb der Wasseroberfläche entstanden, teilte die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) mit.

Die israelische Luftwaffe hat seit Beginn des gemeinsam mit den USA geführten Krieges mehr als 800 Angriffe im Iran geflogen. Dabei seien rund 16.000 verschiedene Munitionskörper eingesetzt worden, so die Armee. Gemeinsam mit den Geheimdiensten würden die «gezielten Angriffe» gegen das iranische «Terrorregime» fortgesetzt, hieß es.

Bericht: Emirate wollen Straße von Hormus gewaltsam öffnen

Die Vereinigten Arabischen Emirate bemühen sich laut «Wall Street Journal» um eine Koalition mit den USA und anderen Verbündeten, um die für den Welthandel so wichtige Straße von Hormus gewaltsam zu öffnen. Emiratische Diplomaten hätten die USA und die Militärmächte in Europa und Asien dazu dringend aufgefordert, sagte ein Vertreter des Landes der Zeitung. Die Emirate wollen demnach, dass der UN-Sicherheitsrat dies per Resolution absegnet. Der iranische Machtapparat glaube, er kämpfe um sein Überleben und sei bereit, die Weltwirtschaft mit in den Abgrund zu reißen, indem er die Straße von Hormus abriegele, hieß es.

Israels Premier erwartet Sturz des iranischen Machtapparats

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass Irans Regierung früher oder später stürzen wird. «Das Ajatollah-Regime im Iran ist schwächer denn je», sagte er. Der Kampf gegen Irans Führung sei aber noch nicht vorbei.

Schwere Luftangriffe in Beirut

Die israelische Luftwaffe flog derweil in der Nacht erneut auch schwere Luftangriffe auf Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Es seien ein ranghoher Kommandeur der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz sowie ein weiterer «Terrorist» getroffen worden, teilte die Armee auf Telegram mit. Nach vorläufigen Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden bei den Angriffen mindestens fünf Menschen getötet und 21 weitere verletzt. Zuvor war der Norden Israels erneut unter Dauerbeschuss durch die Miliz geraten.