Die Lage im Überblick
Trump kündigt Seeblockade der Straße von Hormus an
US-Präsident Trump
Nach den ergebnislosen Verhandlungen mit dem Iran kündigt Trump eine neue Eskalation an.
Alex Brandon. DPA

Nach dem vorläufigen Scheitern der Verhandlungen mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump eine Seeblockade angekündigt. Die US-Marine werde allen Schiffen die Einfahrt in die Straße von Hormus oder das Verlassen der Meerenge versperren, teile Trump auf der Plattform Truth Social mit.

Washington (dpa) - Nach dem vorläufigen Scheitern der Verhandlungen mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump eine Seeblockade angekündigt. Die US-Marine werde allen Schiffen die Einfahrt in die Straße von Hormus oder das Verlassen der Meerenge versperren, teile Trump auf der Plattform Truth Social mit.

© dpa-infocom, dpa:260411-930-932919/6

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Politik

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