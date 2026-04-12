Die Lage im Überblick Trump kündigt Seeblockade der Straße von Hormus an dpa 12.04.2026, 01:23 Uhr

i Nach den ergebnislosen Verhandlungen mit dem Iran kündigt Trump eine neue Eskalation an. Alex Brandon. DPA

Nach dem vorläufigen Scheitern der Verhandlungen mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump eine Seeblockade angekündigt. Die US-Marine werde allen Schiffen die Einfahrt in die Straße von Hormus oder das Verlassen der Meerenge versperren, teile Trump auf der Plattform Truth Social mit.

Washington (dpa) - Nach dem vorläufigen Scheitern der Verhandlungen mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump eine Seeblockade angekündigt. Die US-Marine werde allen Schiffen die Einfahrt in die Straße von Hormus oder das Verlassen der Meerenge versperren, teile Trump auf der Plattform Truth Social mit. © dpa-infocom, dpa:260411-930-932919/6







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