Nuklearabkommen Trump: Atomdeal mit Riad nur bei Annäherung mit Israel dpa 23.07.2026, 04:13 Uhr

i US-Präsident Trump macht Saudi-Arabien beim Atomdeal eine Bedingung. (Archivbild) Evan Vucci. DPA

US-Präsident Donald Trump macht den Atomdeal mit Saudi-Arabien überraschend von einer Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Golfstaat und Israel abhängig. Saudi-Arabien müsse den «hoch angesehenen und erfolgreichen Abraham-Abkommen» beitreten, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Mit diesen Abkommen hatten mehrere arabische Länder ihre Beziehungen zu Israel normalisiert.

Washington/Riad (dpa) - US-Präsident Donald Trump macht den Atomdeal mit Saudi-Arabien überraschend von einer Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Golfstaat und Israel abhängig. Saudi-Arabien müsse den «hoch angesehenen und erfolgreichen Abraham-Abkommen» beitreten, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Mit diesen Abkommen hatten mehrere arabische Länder ihre Beziehungen zu Israel normalisiert. © dpa-infocom, dpa:260723-930-424316/2







Artikel teilen

Artikel teilen