Nuklearabkommen
Trump: Atomdeal mit Riad nur bei Annäherung mit Israel
Saudi-Arabiens Kronprinz bin Salman und US-Präsident Trump
US-Präsident Trump macht Saudi-Arabien beim Atomdeal eine Bedingung. (Archivbild)
Evan Vucci. DPA

US-Präsident Donald Trump macht den Atomdeal mit Saudi-Arabien überraschend von einer Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Golfstaat und Israel abhängig. Saudi-Arabien müsse den «hoch angesehenen und erfolgreichen Abraham-Abkommen» beitreten, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Mit diesen Abkommen hatten mehrere arabische Länder ihre Beziehungen zu Israel normalisiert.

Washington/Riad (dpa) - US-Präsident Donald Trump macht den Atomdeal mit Saudi-Arabien überraschend von einer Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Golfstaat und Israel abhängig. Saudi-Arabien müsse den «hoch angesehenen und erfolgreichen Abraham-Abkommen» beitreten, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Mit diesen Abkommen hatten mehrere arabische Länder ihre Beziehungen zu Israel normalisiert.

© dpa-infocom, dpa:260723-930-424316/2

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