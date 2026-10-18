Auf einem Militärstützpunkt in Kanada ist es zu einem folgenschweren Zwischenfall gekommen, der einen großen Brand ausgelöst hat. Das Feuer breitet sich auch jenseits der Basis aus.

Ottawa (dpa) – Auf einem Militärstützpunkt in Kanada ist es nach Behördenangaben zu einem «ernsthaften Zwischenfall» mit Toten und Verletzten gekommen. Der Vorfall löste auch ein großes Feuer aus. Die Regierung arbeite eng mit der Provinz Alberta und den örtlichen Behörden zusammen, schrieb Premierminister Mark Carney auf der Plattform X. «Unsere Gedanken sind bei all den tapferen Frauen und Männern, die betroffen sind.»

Verteidigungsminister David McGuinty sagte, es handle sich um einen «sehr tragischen Vorfall» auf dem Stützpunkt Wainwright. Die Regierung mobilisiere für den Einsatz alle nötigen Ressourcen. Der Minister sprach von Toten und Verletzten, nannte aber keine Opferzahlen. Man arbeite daran, zu klären, was genau am Samstag auf dem Stützpunkt passiert sei, sagte er. Weitere Informationen würden in den kommenden Stunden und Tagen folgen, sobald es gesicherte Erkenntnisse gebe, sagte der Minister.

Die örtlichen Behörden erklärten in sozialen Medien, das Feuer breite sich aufgrund starker Winde auch über den Militärstützpunkt hinaus aus. Wainwright liegt rund 210 Kilometer südöstlich der Provinzhauptstadt Edmonton.