Nach Ausschreitungen
Tausende gehen in Nordirland gegen Rassismus auf die Straße
Nach Krawallen in Belfast - Demonstration
Tausende gingen nach Medienangaben gegen Rassismus auf die Straße.
Peter Morrison. DPA

Brennende Autos, angezündete Häuser: Rassistische Krawalle erschütterten in dieser Woche Belfast. Jetzt haben Tausende ein Zeichen gegen den Hass gesetzt.

Lesezeit 1 Minute

Belfast (dpa) – Als Reaktion auf schwere rassistisch motivierte Ausschreitungen in Nordirland haben mehrere tausend Menschen in Belfast gegen Rassismus demonstriert. Laut der Nachrichtenagentur PA hatte die Organisation «Unite Against Racism» die Kundgebung unter dem Motto «Together Against Hate» vor dem Rathausplatz organisiert. Die Demonstranten hielten Plakate etwa mit der Aufschrift «Rassisten geht nach Hause» und «Euer Rassismus ist kein Patriotismus» in die Höhe.

Zuvor hatten rassistische Krawalle Belfast erschüttert, seit ein Flüchtling aus dem Sudan Anfang der Woche für einen Messerangriff wegen versuchten Mordes angeklagt wurde. Randalierer waren daraufhin teils vermummt durch die Straßen gezogen und hatten Fahrzeuge in Brand gesetzt und Wohnhäuser angezündet. Bewohner mussten gerettet werden.

© dpa-infocom, dpa:260613-930-218527/1

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Politik

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