Unbekannte Täter an Synagogen und mutmaßliche Verbindungen zur islamistischen Terrorgruppe HAYI. Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft führen zu zwei Festnahmen in Köln und Heidelberg.

Karlsruhe/Heidelberg/Köln (dpa) - Eine islamistische Terrorgruppe soll für Anschläge in Deutschland und Europa Gelder beschafft und Personen rekrutiert haben. Die Bundesanwaltschaft lässt zwei mutmaßliche Mitglieder der Vereinigung in Köln und Heidelberg festnehmen. Gleichzeitig legen am Morgen mehr als 250 Polizistinnen und Polizisten in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen mit Durchsuchungen los.

Die Gruppe hat nach Einschätzung der Ermittler Verbindungen zu der islamistischen Terrorgruppierung HAYI. Die Abkürzung steht für Harakat Ashab al-Jamin al-Islamia, was in etwa «Islamische Bewegung der Gefährten der Rechtschaffenden» heißt. Die Gruppe tauchte erstmals während des Kriegs der USA und Israels gegen den Iran auf und hat sich seitdem zu mehreren Anschlägen in Europa gegen jüdische und westliche Einrichtungen bekannt.

Sprengstoffanschlag auf Kölner Synagoge geplant?

Einer der beiden Iraker, die die Bundesanwaltschaft festnehmen ließ, soll einen Mann kennen, der in der HAYI-Gruppe eine maßgebliche Rolle gespielt habe und in den USA angeklagt sei. Um weitere Anschläge in Deutschland und Europa vorzubereiten und durchzuführen, hätten die Männer vor etwa einem Jahr zusammen mit anderen eine eigene Vereinigung gegründet. Die Bundesanwaltschaft stuft die Gruppe als proiranische terroristische Vereinigung ein. Zu ihr gehörte demnach auch der zweite Festgenommene.

«Die Gruppierung beschaffte sich Gelder und rekrutierte mehrere externe Personen für die Begehung von Sprengstoffanschlägen», heißt es in einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft. Ende März dieses Jahres hätten sich im Auftrag der Vereinigung unbekannte Täter in zwei aufeinanderfolgenden Nächten zu Synagogen in Köln und in einer weiteren europäischen Stadt begeben – vermutlich mit Sprengsätzen. Warum sie ihr Vorhaben am Ende nicht umsetzten, sei bisher unklar.

Die Bundesanwaltschaft wirft den festgenommenen Beschuldigten die Mitgliedschaft in einer inländischen terroristischen Vereinigung vor. Sie sollen nun einem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet. Das Verfahren geht laut Bundesanwaltschaft auf Erkenntnisse des Bundesamts für Verfassungsschutz zurück.

Durchsuchungen in drei Bundesländern

Beamte des Bundeskriminalamts hatten die Beschuldigten am Morgen auf Grundlage von Haftbefehlen eines BGH-Richters festgenommen. Zugleich starteten den Angaben zufolge Durchsuchungen in insgesamt 17 Objekten im Rhein-Neckar-Kreis und im Landkreis Biberach (Baden-Württemberg), in Rüsselsheim am Main (Hessen) sowie in Bergisch Gladbach, Hürth, Kerpen, Remscheid und im Kreis Euskirchen (Nordrhein-Westfalen).

Die Durchsuchung in Hürth richtete sich laut Bundesanwaltschaft gegen eine weitere beschuldigte Person. Von den restlichen Durchsuchungen seien außerdem mehrere nicht tatverdächtige Menschen betroffen.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft mahnte angesichts der bekanntgewordenen Anschlagspläne zur Wachsamkeit, warnte aber davor, sich von Verunsicherung die Weihnachtsstimmung nehmen zu lassen. «Unsere Freiheit darf nicht dem Terror weichen», sagte der Bundesvorsitzende Heiko Teggatz. Die Sicherheitsbehörden bewerteten die Lage kontinuierlich und passten ihre Maßnahmen an aktuelle Erkenntnisse an. Einen hundertprozentigen Schutz könne es in einer offenen Gesellschaft nie geben. «Das darf aber nicht dazu führen, dass wir uns aus dem öffentlichen Leben zurückziehen oder uns die Freude an gemeinsamen Veranstaltungen nehmen lassen», sagte Teggatz.