Korea-Konflikt
Südkorea: Nordkorea testet rund zehn Kurzstreckenraketen
Nordkorea feuert Marschflugkörper bei erneutem Test ab
Nordkorea testete in den vergangenen Wochen immer wieder Raketen. (Archivbild)
Uncredited. DPA

Nordkorea hat erneut einen Raketentest durchgeführt. Diesmal wurden laut südkoreanischen Angaben ungewöhnlich viele Geschosse abgefeuert.

Pjöngjang (dpa) – Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs rund zehn ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung des Japanischen Meeres abgefeuert, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Auch japanische Behörden haben einen nordkoreanischen Raketentest registriert.

Weitere Angaben zu Flugweite und Flugbahn waren zunächst nicht bekannt. Zuletzt hatte Nordkorea am 12. Oktober ballistische Raketen abgefeuert. Nordkorea ist es durch UN-Beschlüsse untersagt, ballistische Raketen jeglicher Reichweite zu starten. Abhängig von der Bauart können solche Geschosse auch mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden.

© dpa-infocom, dpa:261029-930-909834/1

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