Das Rentensystem soll reformiert werden. Viele Vorschläge liegen auf dem Tisch. Was könnten speziell schärfere Regelungen bei der Altersteilzeit für Staatskasse und Arbeitsmarkt bringen?

Gütersloh (dpa) – Eine Reform mit schärferen Regelungen für die Altersteilzeit könnte einer Analyse zufolge zum Erhalt von bis zu 110.000 Vollzeitstellen führen und dem Staat hohe zusätzliche Einnahmen bescheren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im Auftrag der Bertelsmann Stiftung.

Zwei zentrale Empfehlungen der Rentenkommission im Fokus

Eine von der Bundesregierung eingesetzte Alterssicherungskommission hatte zahlreiche Vorschläge gemacht und unter anderem empfohlen, die Altersgrenze für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit von derzeit 55 Jahren auf 58 Jahre anzuheben und künftig an die Regelaltersgrenze zu koppeln.

Zudem solle das sogenannte Blockmodell abgeschafft werden, rät die Rentenkommission. Die Aufteilung in eine Vollzeit-Arbeitsphase während der ersten Hälfte und eine Freistellungsphase ohne Erwerbstätigkeit in der zweiten Hälfte einer Altersteilzeit wäre dann nicht mehr möglich. Stattdessen würden die Beschäftigten nach dem Gleichverteilungsmodell während der gesamten Dauer der Altersteilzeit in halbierter Stundenzahl tätig sein.

Würden diese beiden Empfehlungen umgesetzt, so könnten – je nach Szenario – laut Stiftung rechnerisch rund 32.500 bis 110.000 Vollzeitstellen erhalten bleiben, hieß es in Gütersloh. Der Staat würde mit voraussichtlich zusätzlichen Einnahmen von 818 Millionen bis rund 2,8 Milliarden Euro pro Jahr – etwa aus erhöhtem Einkommensteuer-Aufkommen – rechnen können.

Bei den beiden Annahmen sei die Bandbreite so groß, weil nicht vorhersehbar sei, wie viele Menschen ab 58 Jahren sich unter möglichen Einschränkungen für eine Altersteilzeit entscheiden oder doch in Vollzeit weiterarbeiten würden, erläuterte Arbeitsmarktexperte Eric Thode auf dpa-Anfrage. Man habe daher mit verschiedenen Szenarien gerechnet – von einer Minimalvariante (20 Prozent bleiben in Vollzeit) bis zu einer Maximalvariante, nach der 80 Prozent der Beschäftigten weiter bis zur Rente in Vollzeit tätig bleiben.

Wie realistisch sind Aus für Blockmodell und Anhebung auf 58 Jahre?

Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hatte sich gegen eine Abschaffung des Blockmodells ausgesprochen. Viele Unternehmen hätten geschildert, sie bekämen ein «echtes Problem», wenn die Politik das streiche, schilderte er kürzlich. Zumindest derzeit solle die Möglichkeit bleiben.

Die Bertelsmann Stiftung verweist darauf, dass ein Aus für das Blockmodell ein Baustein für die Verlängerung der Lebensarbeitszeit wäre, die angesichts steigender Lebenserwartung, leerer Rentenkassen und Fachkräftemangel immer wichtiger werde. Viele offene Stellen für qualifizierte Arbeitskräfte könnten aktuell nicht besetzt werden und die Kompetenzen und Erfahrungen älterer Beschäftigte bedeuteten wertvolle Ressourcen.

Altersteilzeit ist derzeit ab dem 55. Lebensjahr möglich, wenn die Person in den fünf Jahren zuvor mindestens 1.080 Kalendertage sozialversicherungspflichtig beschäftigt war. Arbeitnehmende und Arbeitgeber vereinbaren dies freiwillig im Arbeitsvertrag, häufig ermöglichen auch Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge Altersteilzeit. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.