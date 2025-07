Litauen begeht seinen Nationalfeiertag. Als Ehrengast ist Bundespräsident Steinmeier eingeladen. Er kommt mir einer festen Zusage an die Menschen in dem baltischen Land.

Vilnius (dpa) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Litauen die Unterstützung Deutschlands bei der Verteidigung seiner Freiheit zugesichert. «Mit der Stationierung einer deutschen Brigade in Litauen leisten wir ein dauerhaftes Versprechen: Eure Sicherheit ist unsere Sicherheit», sagte Steinmeier bei der Feier zum Nationalfeiertag in der Hauptstadt Vilnius. Deutschland wisse: «Wer Litauen verteidigt, verteidigt Europa und verteidigt Europas Werte.» Steinmeier erwähnte dabei Russland nicht direkt.

Litauens Präsident Gitanas Nauseda hatte seinen deutschen Kollegen zum Nationalfeiertag als Ehrengast eingeladen. Der Bundespräsident wird von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet.

Deutsche Panzerbrigade soll 2027 in Litauen stationiert sein

Steinmeier wollte später den Stab der Panzerbrigade 45 «Litauen» besuchen. Dieser bereitet die Stationierung des deutschen Kampfverbandes vor. Ende 2027 sollen rund 5.000 Soldatinnen und Soldaten dauerhaft in dem baltischen Land präsent und voll einsatzbereit sein, um dieses gegen Bedrohungen aus Russland zu schützen und die Ostflanke der Nato zu stärken.

Die baltischen Staaten befürchten, dass sie nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine die nächsten Opfer des Expansionsdrangs von Kremlchef Wladimir Putin werden könnten.

Steinmeier: Deutschland steht entschlossen an Litauens Seite

Bei einem militärischen Zeremoniell zum Nationalfeiertag nannte Nauseda die deutsche Brigade ein «kraftvolles Signal europäischer Solidarität und Verantwortung». Er dankte Steinmeier für die Entschlossenheit Deutschlands, gemeinsam mit Litauen an der Grenze Europas zu stehen.

Steinmeier betonte, es erfülle ihn mit Stolz, dass Deutschland heute so entschlossen an der Seite der Litauerinnen und Litauer stehe. «Hier in Litauen weiß man, dass weder Freiheit noch Frieden selbstverständlich sind. Freiheit ist kein Zustand, Freiheit ist eine Aufgabe.»