Bei der EKD-Synode in Würzburg warnt Steinmeier davor, Debatten auf absolute Wahrheiten zu verengen. Was er stattdessen für eine funktionierende Demokratie betont.

Würzburg (dpa) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht die Kirche gerade in Zeiten gefordert, wenn Freiheit und Demokratie gegen Angriffe verteidigt werden müssen. Dazu zählten der alte und neue Antisemitismus, Nationalismus und Rassenhass – «wenn wir alledem entgegentreten müssen», sagte Steinmeier in einem Grußwort bei der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Würzburg.

«Heilsversprechen sind es aber gerade, die fundamentalistische, populistische und extremistische Strömungen so stark werden lassen», sagte der Bundespräsident. «Und das ist gefährlich für die Demokratie. Und das ist auch gefährlich für die Kirche.»

Die Tagung in der Mainstadt im Norden Bayerns mit Diskussionsforen und Arbeitsgruppen trägt das Motto «Gemeinsam weiter – Kirche als Werkstatt für Demokratiebildung und intergenerationales Lernen als Ausdruck gelebten Glaubens».

Nach Steinmeiers Worten geht es in der Demokratie, «wenn sie funktionieren soll, nie um absolute Wahrheit». «Es geht in der Demokratie um Mehrheiten, um die Bedürfnisse von Minderheiten, um Ausgleich, um Kompromiss, um praktische Wege, die im Streit zu erörtern, zu finden und zu entscheiden sind.»

Bedeutungsverlust der Kirchen

Dass Religion in der Gesellschaft an Bedeutung verliere, schmerze, sagte Steinmeier, der auch beim Katholikentag in Würzburg im Mai zu Gast war. «Dessen wirkliches Ausmaß können wir uns immer noch nicht so ganz vorstellen.»

Steinmeier würdigte das Bestreben der katholischen und evangelischen Kirche in Deutschland, aufeinander zuzugehen. Gleichwohl habe der ökumenische Dialog noch «viel Luft nach oben».

Mit der Tagung endet die sechsjährige Legislaturperiode der 13. Synode. Im April 2027 konstituiert sich das neue Kirchenparlament. Synoden-Präses Anna-Nicole Heinrich hat angekündigt, nicht erneut für das Amt zu kandidieren. Der oder die Präses steht dem Präsidium vor und leitet die Synode. Insgesamt zählen knapp 17,4 Millionen Menschen zur EKD.

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