So plötzlich der Tod von Hubert Aiwanger kam, so groß war die Anteilnahme. Beim Trauerakt kann die Frauenkirche nicht alle Gäste aufnehmen. Nicht nur Kardinal Marx findet bewegende Worte.

München (dpa) - In einem bewegenden Trauerstaatsakt hat Bayern in der Münchner Frauenkirche Abschied von dem langjährigen Wirtschaftsminister und dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger genommen. Weit mehr als 1.100 Trauergäste - viele davon in Tracht - erwiesen ihm zehn Tage nach seinem plötzlichen Tod die letzte Ehre, Hunderte weitere Gäste fanden keinen Zugang mehr in die Kirche und verfolgten die Messe auf dem Kirchplatz.

Im Dom stand neben einem großen Porträtbild des ehemaligen Freie-Wähler-Chefs dessen Sarg gehüllt in die bayerischen Farben weiß und blau. In der ersten Reihe unter den anwesenden Gästen waren auch Aiwangers Lebensgefährtin Tanja Schweiger, seine Söhne und seine Familie. Neben einer Vielzahl von Gästen aus Politik und Gesellschaft hatten auch normale Bürger Zugang zur Frauenkirche.

Söder: Ganz Bayern trauert um Aiwanger

Ministerpräsident Markus Söder würdigte in seiner Rede Aiwangers politisches Lebenswerk. «Sein Tod, der trifft uns alle über Parteigrenzen hinweg, über gesellschaftliche Grenzen weg. Ganz Bayern trauert», sagte der sichtlich bewegte CSU-Chef. Heute gehe ein echter Staatsmann. «Lieber Hubert, wir werden dich nie vergessen.»

«Hubert Aiwanger war nicht nur Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident, er war ein echtes bayerisches Original, ein Vollblutpolitiker, ein Heimatmensch, naturverbunden und ja, warmherzig», betonte Söder.

Aigner spricht von einem «furchtbaren Schock»

«Es ist noch immer ein furchtbarer Schock. Die Nachricht hat sich keineswegs gesetzt», sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). Sie könne Aiwangers plötzlichen Tod immer noch nicht fassen. Aiwanger sei Autor und Motor der Erfolgsgeschichte der Freien Wähler gewesen, ohne seinen unermüdlichen Einsatz wäre der Aufstieg der Partei nicht möglich gewesen.

Aiwanger habe sich entschieden, «sich selbst treu zu bleiben, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und robust in die Debatten zu gehen, gerne mal provokativ». Sie bewundere ihn für seinen Scharfsinn und auch für seinen Spürsinn. Direkt an Aiwanger gerichtet, betonte sie: «Dass wir dich verloren haben, schmerzt sehr und reißt eine riesengroße Lücke. Wir sind, ich bin, furchtbar traurig.»

Streibl: Er war «treuer Diener des Volkes»

Der Chef der Freie-Wähler-Landtagsfraktion, Florian Streibl, sprach davon, dass Aiwangers Tod die Zeit habe still stehen lassen. Er verneige sich auch im Namen der Partei und der Fraktion «von einem Weggefährten und treuen Freund». Aiwanger sei «im reinsten Sinne Diener des Volkes, ein treuer Diener des Volkes» gewesen, manchmal kantig, aber stets echt. Hubert Aiwanger war einfach Hubert Aiwanger.» Streibl kündigte an, die Freien Wähler würden Aiwangers politisches Erbe in dessen Sinne für Bayern weiterführen.

Marx würdigt Aiwangers Lebensleistung

Das Pontifikalrequiem vor dem Staatsakt fand unter der Leitung von Kardinal Reinhard Marx statt. Aiwangers Tod sei eingeschlagen wie ein Schock über alle Parteigrenzen hinweg, sagte Marx. Auch er nannte Aiwanger ein «echtes bayerisches Mannsbild», das noch viel erreichen wollte. In seiner politischen Arbeit habe Aiwanger auch Anstoß erregt und selbst Verletzungen erlitten.

Das Vokalensemble der Münchner Dommusik, das Domorchester und die Sopranistin Katja Stuber gestalteten den Gottesdienst mit Domkapellmeisterin Lucia Hilz. Zu hören waren Auszüge aus dem Requiem in d-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart.

Beisetzung findet in Aiwangers niederbayerischer Heimat statt

Der Freie-Wähler-Chef war am Mittwoch vergangener Woche überraschend im Alter von 55 Jahren in Berlin gestorben. Er war leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Die Beisetzung soll zu einem späteren Zeitpunkt in seiner niederbayerischen Heimat stattfinden.