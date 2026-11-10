Der plötzliche Tod des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger hat die Landespolitik im Freistaat erschüttert. Nun wird Aiwanger eine besondere letzte Ehre zuteil.

München (dpa) - Der plötzlich gestorbene bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wird an diesem Samstag mit einem großen Trauerakt im Münchner Liebfrauendom gewürdigt. Um 10.30 Uhr beginnt ein Pontifikalrequiem unter der Leitung von Kardinal Reinhard Marx, um 12.00 Uhr schließt sich ein Trauerstaatsakt an. Anschließend lädt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu einem Trauerempfang zu Ehren Aiwangers in die Münchner Residenz ein.

Aiwanger, der auch Bundes- und Landeschef der Freien Wähler war, war am Mittwoch vergangener Woche leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Er wurde 55 Jahre alt. Der Niederbayer hinterlässt seine Lebensgefährtin, die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler), und zwei Söhne.

Schweiger: Todesnachricht hat uns überrollt

Schweiger meldete sich nun erstmals nach Aiwangers Tod selbst öffentlich zu Wort. «Hubert Aiwanger ist tot. Diese Nachricht hat viele am Mittwochabend überrollt. Uns als Familie in ganz besonderer Weise», schrieb sie auf Instagram. «Wir haben nun im engen Kreis der Familie die erste Trauer verarbeitet.» Beigesetzt werden solle Aiwanger «zu Hause», kündigte Schweiger an.

Die 48-Jährige bedankte sich für «die überwältigende Anteilnahme» und «bei allen, die gebetet haben, zusammengekommen sind, ihn in Hubertusfeiern und anderen Gottesdiensten gewürdigt haben, ihn in ihre Mitte genommen haben. Ebenso bei denen, die uns mit Nachrichten von gemeinsamen Begegnungen berichteten.»

«Hubert war ein wirklicher Volksvertreter»

«Hubert war ein wirklicher Volksvertreter – mit Charme, Witz und Toleranz. Seine Ruhe fand er in der Natur, deren Kreislauf ihn leitete», schrieb Schweiger weiter. «Er war ein Menschenfreund, warmherzig und blitzgescheit.»

Unterdessen steht Aiwangers Nachfolger als Abgeordneter im Landtag fest: der Gastronom Stephan Weckmann aus Straubing. Weckmann habe mittlerweile gegenüber dem Landeswahlleiter die Annahme des Mandats erklärt, teilte eine Sprecherin mit. Der Landeswahlleiter habe Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) entsprechend darüber informiert.

Weckmann sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Ich trete das Amt sicherlich mit gemischten Gefühlen an.» Er habe Aiwanger persönlich gekannt, sei von der Todesnachricht auch erst einmal erschlagen worden. «Insofern ist das kein guter Grund nachzurücken.» Aber rein politisch sei es für ihn schön, die Chance zu bekommen, in den Landtag zu gehen und politisch vorwärtszukommen. «Nichtsdestotrotz schwingt Trauer mit», sagte Stegmann. Wann er im Landtag antreten werde, sei ihm noch nicht bekannt.

Die Klärung dieser Nachfolgefrage war zum Teil ein Automatismus: Wenn jemand stirbt beziehungsweise aus dem Landtag ausscheidet, kommt ein Nachrücker zum Zuge, und zwar in diesem Fall über die Liste, mit der die Freien Wähler im Wahlkreis Niederbayern zur Landtagswahl 2023 angetreten waren. Dann muss der- oder diejenige das Mandat aber auch noch annehmen.

Wer Aiwanger als Vize-Ministerpräsident, als Wirtschaftsminister, als Bundes- und Landesvorsitzender folgen wird, ist offen. Zuletzt hatte es von den Freien Wählern geheißen, dies solle erst nach Trauerakt und Beisetzung entschieden werden.