Nach den Wahlen im September wollen Union und SPD klären, wen sie für die Nachfolge von Bundespräsident Steinmeier vorschlagen. Eine Frau oder keine Frau lautet eine jetzt schon diskutierte Frage.

Berlin (dpa) - Führende SPD-Politiker bestehen darauf, dass eine Frau die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier antritt. «Ich glaube, es ist Zeit für eine Präsidentin», sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, in Berlin. Zuvor hatte sich der stellvertretende SPD-Vorsitzende Alexander Schweitzer fast wortgleich geäußert. In der politischen Mitte herrsche eigentlich große Einigkeit darüber, sagte er dem «Spiegel» und ergänzte: «Es befremdet mich, dass nun einige aus der Union an diesem Konsens rütteln.»

Beide SPD-Politiker reagierten damit auf Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU), der zuvor gesagt hatte, auch ein Mann müsse im Amt möglich sein. Es spreche zwar einiges für eine Frau, aber nicht unumstößlich. «Wir sollten da offen rangehen», sagte Frei dem Sender Welt-TV. Schweitzer kritisierte: «Die CDU droht, in Verhaltensmuster zurückzufallen, die die Gesellschaft längst überwunden hat.»

Widerspruch erhielt Frei auch aus den Reihen der CSU. «Eine Frau als unser Staatsoberhaupt ist ein Gewinn für die Menschen im Land und die Politik», sagte die Vorsitzende der Frauenunion in der CSU, Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf, dem Bayerischen Rundfunk. «Halt und Orientierung geben und einen klaren Kompass aufzeigen können Frauen genauso. Es gibt absolut keinen Grund, daran zu zweifeln, dass eine Frau dieses Amt ausüben kann.»

Union und SPD wollen im Herbst gemeinsamen Vorschlag machen

Die Nachfolgerin oder der Nachfolger Steinmeiers wird am 30. Januar kommenden Jahres von der Bundesversammlung gewählt. Steinmeier selbst darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Das Vorschlagsrecht für die Nachfolge liegt bei der Union. Sie und die SPD haben aber vereinbart, einen gemeinsamen Vorschlag zu machen.

Dies soll nach den Landtagswahlen im September geschehen, wenn genau feststeht, wie die Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung sein werden. Diese setzt sich aus den 630 Bundestagsabgeordneten und einer gleich großen Zahl von Vertretern aus den 16 Bundesländern zusammen.

Mehrere Frauen bislang im Gespräch

Mehrere Frauen werden bislang als mögliche Nachfolgerinnen gehandelt:

Ilse Aigner (CSU): Die bayerische Landtagspräsidentin wurde schon vor Monaten von Ministerpräsident Markus Söder für das höchste Staatsamt ins Gespräch gebracht. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nannte die CSU-Politikerin jüngst eine «respektable, denkbare Bundespräsidentin». Er will aber am vereinbarten Zeitplan festhalten und erst im Herbst Gespräche über die Steinmeier-Nachfolge führen. Allerdings sagte auch SPD-Chef Lars Klingbeil bereits, er schätze die 61-jährige Aigner sehr.

Karin Prien (CDU): Die Bundesbildungsministerin gilt als Karrierefrau in der CDU. Mit ihr bekäme Deutschland erstmals ein Staatsoberhaupt mit jüdischen Wurzeln. Die 61-Jährige kämpft gerade Einschnitte beim Elterngeld durch – was nicht gerade populär ist. Wie alle anderen Frauen, die für die Steinmeier-Nachfolge gehandelt werden, äußert sich Prien selbst nicht zu eventuellen Ambitionen. Dass sie sich das Amt zutraut, ist bekannt.

Julia Klöckner (CDU): Die 53-Jährige hat in dieser Wahlperiode mit dem Aufstieg zur Bundestagspräsidentin schon einen Karrieresprung hingelegt. Damit ist sie protokollarisch bereits die Nummer 2 im Staat. Doch kann sie es noch zur Nummer 1 schaffen? Mit dem Nicht-Hissen der Regenbogenflagge auf dem Reichstagsgebäude am Christopher Street Day hat sie sich jedenfalls auch in Teilen der SPD keine Freunde gemacht. Bei Grünen und Linken, die für eine sichere Mehrheit in der Bundesversammlung eventuell gebraucht werden, schon gar nicht.

Bislang werden kaum mögliche männliche Kandidaten genannt

Vorübergehend im Gespräch war zudem die frühere Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Die CDU-Politikerin hat bei der Bundestagswahl 2025 auf eine erneute Kandidatur verzichtet und übt derzeit kein politisches Amt aus. Männliche Personalvorschläge sind bislang kaum im Gespräch. Die «Bild» berichtete jüngst, dass in Regierungs- und Unionskreisen der Name von Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) immer häufiger genannt werde.