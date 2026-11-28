In wenigen Wochen wird eine neue SPD-Führung gewählt. Die Jusos legen sich indirekt fest - und nicht für den bisher einzigen Kandidaten.

Bochum (dpa) - Die Jugend der SPD will eine Frau an der Parteispitze - und niemanden mit Regierungsamt im Bund. Das beschlossen die Jusos auf ihrem Bundeskongress in Bochum. Mitte Januar wählen die Sozialdemokraten auf einem Parteitag ihre Führung neu. Der bisher einzige Kandidat für den SPD-Vorsitz, Ex-Arbeitsminister Hubertus Heil, musste sich bei den Jusos vielen kritischen Fragen stellen.

Spitzen gegen Klingbeil

Der Beschluss der Jusos ist ein indirektes Misstrauensvotum gegen den aktuellen Parteichef Lars Klingbeil: Der Parteivorsitzende dürfe kein Regierungsamt auf Bundesebene haben. Klingbeil ist zugleich Finanzminister und Vizekanzler in der Koalition mit der Union. Die Einladung, selbst vor den Jusos zu sprechen, schlug der SPD-Chef aus und besuchte stattdessen Parteitermine in Norddeutschland.

Klingbeil, das sei «Stand jetzt der Parteivorsitzende der SPD», erklärte Juso-Chef Philipp Türmer sarkastisch den Delegierten. Einer von ihnen kritisierte am Rednerpult: «Wer zwei Vollzeitjobs hat, macht einen nur zur Hälfte.» Wenn man im Kabinett mitbestimme, könne man nicht glaubwürdig sagen, dass die SPD für etwas anderes stehe. Bisher ist offen, ob Klingbeil beim Parteitag in Bremen wieder als SPD-Chef antritt.

Jusos blicken auf Schwesig

Am liebsten würden sich die Jusos von der Doppelspitze verabschieden und eine Frau an der Parteispitze sehen. Mit Doppelspitzen aus einem Parteilinken und einem Pragmatischeren habe man «eine große Koalition an die Spitze unserer Partei gewählt», hieß es in der Debatte. «Dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn niemand weiß, was der Kurs unserer Partei ist.»

Viele hoffen auf eine Kandidatur von Manuela Schwesig, der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Die hat sich bisher nicht erklärt. Die Jusos grüßte sie per Videobotschaft und dankte ihnen für die Unterstützung im Landtagswahlkampf gegen die AfD. Türmer betonte danach: «Diese Energie, liebe Manuela, die brauchen wir nicht nur in MV, die brauchen wir überall.»

Heil löst keine Begeisterung aus

Heil stellte sich den Fragen der Jusos direkt und versprach, sich bei einer Wahl zum SPD-Chef voll und ganz um die Partei zu kümmern. «Wir müssen in dieser Phase auch dafür sorgen, dass der Parteivorsitz nicht nur Mittel zu anderen Zwecken ist, sondern auch voll ausgefüllt wird», sagte er. «Und ich weiß auch, dass man die SPD nicht aufteilen kann in eine Partei der Zukunft, die wir noch erarbeiten müssen, während man auf der anderen Seite eine Regierungspartei ist.»

Den lautesten Applaus bekam Heil für das Versprechen, als Parteivorsitzender zu jedem Juso-Kongress zu kommen. Redner kritisierten, er sei als ehemaliger Minister und SPD-Generalsekretär «nicht der Herausforderer des Systems. Du hast diese Partei 20 Jahre mitverwaltet». «Warum sollten wir dir glauben, dass ausgerechnet du jetzt die Erneuerung bist?», wurde gefragt. Es reiche nicht aus, auf der Bühne das Sakko auszuziehen und «in Bochum einen auf Kumpel zu machen».

Jusos fordern «Mut statt Mitte»

In ihrem Leitantrag forderten die Jusos von ihrer Mutterpartei mehr Mut. Sie dürfe in Berlin nicht nur den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen und die Krise verwalten. Nötig seien stattdessen mutige Ansätze, um echte gesellschaftliche Veränderung zu bewirken.

«Die SPD, die will die Mitte. Wir wollen das nicht», sagte ein Delegierter in der Debatte. In der Koalition mit der Union verstecke sich die SPD zu oft hinter vermeintlichen Sachzwängen, statt die Interessen der arbeitenden Menschen zu vertreten. Die SPD dürfe nicht mehr so viele Kompromisse machen und nicht vor großen Veränderungen zurückschrecken, nur weil sie unbequem seien.

Türmer kritisierte, die Partei wirke seit Jahren wie eingeschläfert. «Ist da noch Puls in der SPD?», fragte der 30-Jährige. «Lebt die noch?»