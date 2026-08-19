Debatte um Parteiführung
SPD-Fraktionsmanager gegen Sonderparteitag
Dirk Wiese
Wiese will sich auf die Fraktionsarbeit konzentrieren. (Archivbild)
Annette Riedl. DPA

Die Debatte um die SPD-Führung reißt nicht ab. Ein führender Sozialdemokrat meint: Gerade gibt es Wichtigeres zu tun.

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Berlin (dpa) – Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Dirk Wiese, lehnt einen Sonderparteitag zur Neuwahl der SPD-Spitze klar ab. «Einen Sonderparteitag halte ich für pure Selbstbeschäftigung», sagte Wiese. Diese Forderung sei gerade nicht nachvollziehbar: Die Partei sei im Wahlkampf für die Landtagswahlen, die Fraktion bereite das zweite Halbjahr vor. Er werde sich deshalb kein Wochenende im Herbst freihalten.

In der SPD-Parteibasis gibt es Forderungen, bei einem Sonderparteitag nach den Landtagswahlen im Herbst die Parteiführung neu zu wählen. Lars Klingbeil und Bärbel Bas müssten sich entscheiden, ob sie Parteichefs oder Minister sein wollten – beides gehe nicht.

© dpa-infocom, dpa:260819-930-552205/1

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