Koalition
SPD erwartet keine Beschlüsse im Koalitionsausschuss
Pressekonferenz zu Ergebnissen des Koalitionsausschusses
Im Koalitionsausschuss treffen sich die Spitzen von Union und SPD. (Archivbild)
Michael Kappeler. DPA

Wie geht es weiter in der Koalition nach den Landtagswahlen? Statt Beschlüssen solle es morgen eine ehrliche Aussprache geben, meint ein Teilnehmer des Koalitionsausschusses.

Lesezeit 1 Minute

Berlin (dpa) – Die Spitzen von Union und SPD treffen sich an diesem Mittwoch zum Koalitionsausschuss in Berlin – die SPD erwartet jedoch keine Beschlüsse zu umstrittenen Reformvorhaben. Man werde sich über die Schlussfolgerungen aus den verlorenen Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern austauschen, sagte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch in Berlin. «Und ich will schon sagen, dass ich keine Beschlüsse erwarte, sondern vor allen Dingen eine sehr ehrliche Aussprache miteinander, wie wir jetzt die Aufgaben auch in den nächsten Monaten angehen.»

Die SPD hatte nach den Landtagswahlen Reformvorhaben zum Beispiel in der Rente erneut auf den Tisch gebracht. Es dürfe nicht nur um Kürzungen gehen, hatte sie gefordert. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dagegen will die geplanten Reformen durchziehen. Seine Union erhöhte zuletzt den Druck auf Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), Gesetzentwürfe für Reformen bei Rente und Arbeitsmarkt vorzulegen.

© dpa-infocom, dpa:261006-930-798181/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Politik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren