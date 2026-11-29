Spaniens Ministerpräsident Sánchez droht nach gut acht Jahren die Abwahl. Umfragen sagen einen Rechtsruck voraus. Erstmals seit Diktatur-Ende könnte die extreme Rechte wieder Regierungsmacht erlangen.

Madrid (dpa) - Unter großem Andrang haben Millionen Menschen in Spanien über das neue Parlament abgestimmt. Vor zahlreichen Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen, wie der TV-Sender RTVE berichtete. Nach fast achteinhalb Jahren an der Macht droht dem Sozialisten Pedro Sánchez die Abwahl. Die meisten Umfragen sagten einen Rechtsruck und einen Machtwechsel voraus.

Zahlreiche Medien und Beobachter sprachen von einer Schicksalswahl, einer historischen Abstimmung. Erstmals seit dem Ende der Diktatur von Francisco Franco Mitte der 1970er Jahre könnten nämlich Rechtsextremisten wieder an der spanischen Zentralregierung beteiligt werden.

Zwar liegt Sánchez' Sozialistische Partei (PSOE) in den meisten Erhebungen in etwa gleichauf mit der konservativen Volkspartei PP. Doch deren Spitzenkandidat Alberto Núñez Feijóo könnte gemeinsam mit der rechtspopulistischen Vox von Spitzenkandidat Santiago Abascal die für eine Regierungsmehrheit nötigen 176 Sitze im Abgeordnetenhaus erreichen.

Keine Brandmauer gegen rechts in Spanien

Umfragen sagen dem rechten Lager bis zu 200 Sitze voraus. Das linke Lager käme demnach auf 150 Mandate. Anders als in Deutschland gegenüber der AfD haben die spanischen Konservativen keine Brandmauer gegen rechts postuliert. In vier der insgesamt 17 autonomen Regionen, die in etwa den Bundesländern in Deutschland entsprechen, regiert sie bereits in Koalitionen gemeinsam mit Vox.

Die Zeitung «El País» schrieb, es handele sich um «eine der wichtigsten Abstimmungen der vergangenen Jahrzehnte». «Unverzichtbare» soziale Errungenschaften der vergangenen 50 Jahre - darunter die Frauen- und Minderheitenrechte - stünden nun auf dem Spiel, hieß es.

Die Wahl hat auch eine europäische Dimension: Die französische Zeitung «Le Monde» analysierte, ein Machtwechsel in Madrid würde den Vormarsch rechtsextremer Kräfte in Europa weiter verstärken. Darauf hofft AfD-Chefin Alice Weidel. Sie stellte sich demonstrativ hinter Vox und schrieb auf X: «Ganz Europa erwartet einen politischen Kurswechsel in Madrid. Wir zählen als europäische Patrioten auf euch.»

Sánchez setzt auf hohe Wahlbeteiligung

Sánchez hofft derweil, dass er - wie bereits 2023 - erneut den Umfragen trotzen und eine erfolgreiche Aufholjagd hinlegen kann. Eine hohe Wahlbeteiligung von mindestens 75 Prozent sei nötig, betonte er im Wahlkampf.

Für ihn gab es am frühen Nachmittag eine gute Nachricht: Bis 14 Uhr hatten 45,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben – gut fünf Prozentpunkte mehr als bei der Parlamentswahl 2023.

«Der letzte Sozialist Europas», wie Medien ihn nennen, gab am Morgen seine Stimme ab. Anschließend rief er die Spanier zu einer starken Mobilisierung auf. Knapp 39 Millionen Bürger sind aufgerufen, über die Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses und des Senats zu bestimmen.

Streit um Mieterschutz führte zu Neuwahl

Regulär wäre in Spanien erst im nächsten Sommer gewählt worden. Sánchez setzte die Wahl jedoch früher an, nachdem zwei von seiner Minderheitsregierung ins Parlament eingebrachte Dekrete für mehr Mieterschutz keine Mehrheit bekommen hatten.

Der Streit um die Wohnungspolitik war zu einem Symbol für die wachsende soziale Unzufriedenheit geworden. Besonders viel Aufmerksamkeit erregte im September der Fall der 87-jährigen Maricarmen Abascal, die aus ihrer Wohnung zwangsgeräumt worden war und zwei Wochen später starb. Ihr Schicksal löste landesweit Proteste gegen die Wohnungsnot aus.

Doch bereits davor war die Minderheitsregierung zunehmend unter Druck geraten. Der Grund: Korruptionsaffären im politischen und familiären Umfeld von Sánchez, zwei schwere Eisenbahnunglücke in diesem Jahr und Ende Juli die Massenankunft von Zehntausenden Migranten in der Nordafrika-Exklave Ceuta.