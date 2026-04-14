Der ukrainische Präsident war seit der russischen Invasion schon oft in Berlin. Dieser Besuch ist aber ein besonderer.

Berlin (dpa) – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird heute von Bundeskanzler Friedrich Merz zu den ersten deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen seit vielen Jahren in Berlin empfangen. Das bestätigte ein Sprecher der Bundesregierung am Morgen. Der Besuch war aus Sicherheitsgründen bisher nicht offiziell angekündigt worden.

Der ukrainische Staatschef wird von mehreren Ministern seines Kabinetts begleitet. Neben der finanziellen und militärischen Unterstützung der Ukraine wird es um den Wiederaufbau und die Rückkehr von Flüchtlingen gehen. Bei dem Treffen sollen mehrere Abkommen unterzeichnet werden, anschließend ist eine gemeinsame Pressekonferenz von Merz und Selenskyj geplant.