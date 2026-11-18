Der ukrainische Präsident rühmt nach dem Angriff auf die Krim-Brücke die technologischen Fortschritte seines Landes - und droht Russland mit weiteren Attacken.

Kiew (dpa) – Die teilweise Zerstörung der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke ist der Ukraine nach Angaben der Staatsführung ausschließlich mit selbstproduzierten Waffen gelungen. Die dafür eingesetzten Drohnen und Marschflugkörper hätten eine gute Trefferquote und sich bewährt, schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj am späten Abend auf der Plattform X. «All dies sind Waffen aus ukrainischer Produktion.» Bei der Technologieentwicklung im Verteidigungssektor gehöre die Ukraine derzeit weltweit zu den Top drei. «In Europa sind wir meiner Meinung nach die Nummer Eins.»

Selenskyj sagte weiter, die Technologien und Unternehmen seines Landes entwickelten sich sehr gut. «Wir haben auf russische Angriffe reagiert und werden dies auch weiterhin tun. Wir dürfen vor den Russen nicht zurückschrecken.»

Prestigeprojekt von Kremlchef Putin

In der Nacht zu Dienstag hatte das ukrainische Militär die Brücke vom russischen Festland auf die Halbinsel Krim mit einem massiven Luftangriff teilweise zerstört. Für die Ukrainer ist es einer der bedeutendsten Erfolge in dem seit fast fünf Jahren andauernden Krieg gegen die russischen Invasoren.

Die Brücke über die Meerenge von Kertsch gilt als Prestigeprojekt von Kremlchef Wladimir Putin. Mit 19 Kilometern Länge schuf sie die erste feste Verbindung vom russischen Festland auf die Krim. Über die Brücke versorgte Russland auch seine Truppen auf der Krim und in der besetzten Südukraine. Zudem fuhren Hunderttausende russische Urlauber mit dem Auto oder der Bahn an die sonnige Krim-Küste.