Kiew
Selenskyj kündigt baldigen Besuch bei Trump an
Präsident Selenskyj
Präsident Selenskyj
Peter Dejong. DPA

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für die kommenden Tage eine Reise zu US-Präsident Donald Trump angekündigt. Er schrieb in den Netzwerken Telegram und X, bis zum Jahreswechsel könne viel für eine Friedensregelung erreicht werden.

