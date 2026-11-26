Vor der Neuwahl in Spanien sagen die meisten Umfragen das Ende der Sozialisten-Ära voraus. Regierungschef Sánchez setzt aber auf die Angst vor Rechts – und beschwört das Gespenst von Diktator Franco.

Madrid (dpa) – Das Riesenplakat an der Madrider Avenida de América, einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der spanischen Hauptstadt, versteht wohl auch jeder vorbeischlendernde Deutsche, der kein Spanisch spricht. «SÁNCHEZ» und darunter «CORRUPTO» steht unübersehbar über dem Bild eines finster dreinblickenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez. Auf den 54-Jährigen ist aber offenbar nicht nur der rechtsextreme Interessenverband «Hazte Oir», der das Riesenplakat platziert hat, schlecht zu sprechen.

Wenn man den meisten Umfragen Glauben schenkt, wird der «letzte Sozialist Europas» (wie die Zeitung «El País» schrieb) am Sonntag bei der vorgezogenen Parlamentswahl nach gut acht Jahren die Macht verlieren. Vor der Abstimmung scheint es in der viertgrößten EU-Wirtschaft vor allem eine Frage zu geben: Wie lange werden der konservative Noch-Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo und die Rechtspopulisten von Vox brauchen, um die neue Regierung zu bilden?

Der Aufstieg der Rechtspopulisten

Sánchez' Sozialisten liegen in den Umfragen zwar nur knapp hinter Feijóos Volkspartei (PP). Doch auch zusammen mit den bisherigen Unterstützerparteien dürfte das linke Lager die absolute Mehrheit von 176 der 350 Parlamentssitze deutlich verfehlen. Dagegen könnte Vox seine bisherige Fraktionsstärke fast verdoppeln und auf mehr als 60 Abgeordnete kommen. Damit würde den Rechtspopulisten bei der Regierungsbildung eine Schlüsselrolle zufallen.

Für den Aufstieg spielen sozialer Unmut, Politikverdrossenheit und eine Rechtsverschiebung vor allem unter jungen Männern eine Rolle. Unter den 18- bis 24-Jährigen kommt Vox von Spitzenkandidat Santiago Abascal laut Meinungsforschungsinstitut CIS auf 23 Prozent, 2023 waren es noch 14 Prozent. Vox habe es verstanden, das Migrationsthema für sich zu nutzen, sagte der Politologe Pablo Simón dem TV-Sender RTVE. Viele Spanier machen Sánchez für den Ansturm Zehntausender Migranten Ende Juli auf Ceuta verantwortlich.

Brandmauer und große Koalition kein Thema für die Konservativen

Eine Zusammenarbeit mit Vox ist für die Konservativen längst kein Tabu mehr. In mehreren Regionen regieren beide Parteien bereits gemeinsam. Dabei konnte Vox dem PP Zugeständnisse bei der Migrations- und Gesellschaftspolitik abringen. Eine Koalition auf nationaler Ebene wäre dennoch eine neue Dimension: Erstmals seit dem Ende der Franco-Diktatur Mitte der 1970er Jahre könnte die extreme Rechte an einer spanischen Zentralregierung beteiligt sein.

Für Feijóo, der sowohl eine Brandmauer gegen Vox als auch eine große Koalition mit den Sozialisten ablehnt, wird die Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten zur Herausforderung. Er muss sie seinem gemäßigteren Wählerlager erklären. Schon in den Regionalregierungen habe die PP Positionen von Vox übernommen, etwa bei der «prioridad nacional», dem Vorrang für Spanier bei staatlichen Leistungen, stellte Politologin Cristina Monge in RTVE fest.

Das Gespenst des Diktators

Mit Sánchez würde die europäische Sozialdemokratie eine ihrer profiliertesten Stimmen verlieren. Er hatte sich von anderen EU-Regierungschefs unter anderem mit seiner Kritik an US-Präsident Donald Trump, seinem Einsatz für die Anerkennung eines palästinensischen Staates und der positiven Haltung zur Einwanderung abgehoben.

Sánchez setzt unterdessen auf eine Wende nach brasilianischem Vorbild. Nach dem überraschenden Wahlsieg des Linken Luiz Inácio Lula da Silva über den nach Umfragen favorisierten Rechtspopulisten Flávio Bolsonaro Ende Oktober verkündet er immer wieder: «Was in Brasilien passiert ist, wird auch in Spanien passieren.» Der Sozialist beschwört das «Gespenst» von Diktator Franco und warnt seine Landsleute vor der Rückkehr autoritärer Verhältnisse.

Der gelernte Betriebswirt hat sich schon mehrfach aus scheinbar ausweglosen Situationen befreit. Etwa bei der Wahl 2023, als er ungünstigen Umfragen trotzte und sich anschließend mit einer komplizierten Koalition lange an der Macht hielt. Diesmal müsste er nach Einschätzung vieler Kommentatoren jedoch ein Wunder vollbringen. «Nur die Angst vor Abascal kann Sánchez retten», hieß es in «La Vanguardia».

Korruptionsvorwürfe setzen Sánchez zu

Dabei kann sich die Bilanz der Regierung Sánchez durchaus sehen lassen. Seit seinem Amtsantritt 2018 ist die spanische Wirtschaft kräftiger gewachsen als die vieler anderer großer EU-Staaten. Auch der Mindestlohn wurde deutlich angehoben, die Beschäftigung entwickelte sich positiv. Doch viele Menschen spüren wenig von dem Aufschwung. Vor allem die Wohnungsnot macht vielen zu schaffen. Nach Schätzungen der Zentralbank fehlen etwa 750.000 Wohnungen. Zwei Drittel der 18- bis 34-Jährigen wohnen noch bei ihren Eltern.

Hinzu kommen Korruptionsermittlungen gegen frühere Vertraute des Regierungschefs, ehemalige Sozialisten-Funktionäre und Mitglieder seiner Familie. Sánchez selbst ist nicht Beschuldigter. Die Affären belasteten seine Regierung aber ebenso wie die zunehmende parlamentarische Blockade. Anfang Oktober scheiterte die Regierung mit zwei wichtigen Dekreten zur Wohnungskrise. Drei Tage später kündigte Sánchez die Neuwahl an.

In den letzten Tagen vor der Wahl setzte der Regierungschef noch einmal auf soziale Akzente. Am Dienstag beschloss die Regierung längere Eltern- und Trauerzeiten sowie Steuererleichterungen für rund 2,6 Millionen Selbstständige. Die Opposition sprach von Wahlkampfgeschenken. Ob sie zusammen mit den Warnungen vor den Rechtspopulisten für eine überraschende Wende reichen, entscheidet sich am Sonntag.