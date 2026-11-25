Der Nato-Generalsekretär ist bekannt dafür, dem US-Präsidenten öffentlich zu schmeicheln. Vor einem Treffen mit ihm in Florida nimmt Rutte nun Trumps Haltung zum Kreml in Schutz.

Palm Beach (dpa) – Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat den Umgang von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin verteidigt. Vor einem Treffen mit dem US-Präsidenten in dessen Anwesen Mar-a-Lago in Florida an diesem Nachmittag (Ortszeit), sagte Rutte dem US-Sender Fox News, Trump stelle Putin seit Beginn seiner Amtszeit auf die Probe. «Wie ernst meint er es? Ist er bereit, zusammenzuarbeiten? Ist er bereit, diesen schrecklichen Krieg zu beenden?»

Auch bei seinem Treffen mit Putin im chinesischen Shenzhen vergangene Woche habe Trump den russischen Präsidenten auf die Probe gestellt, sagte Rutte. «Ist er bereit, an den Verhandlungstisch zu kommen? Ist er bereit, sich wirklich auf Gespräche einzulassen?» Man müsse diesen Druck aufrechterhalten, betonte der Nato-Generalsekretär. «Ich denke, es funktioniert, und wir müssen das so weiterführen.»

Trumps Umgang mit Kremlchef Putin sorgt häufig für Kritik. Statt als Unterstützer der Ukraine sieht sich die US-Regierung unter seiner Führung eher als Vermittler bei Bemühungen um einen Ausweg aus dem von Russland begonnenen Krieg. Immer wieder fällt der US-Präsident auch mit einer Nähe zu Russland auf. Zuletzt wurde er dafür kritisiert, dass er Putin während seines China-Besuches als «Freund» bezeichnet hatte.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj etwa bemängelte danach fehlenden Druck der USA auf Putin. Wenn man wie Trump Putin einen Freund nenne, «dann spürt dieser nicht, dass er ein Mörder ist, dann spürt er nicht genügend Druck», sagte Selenskyj vor wenigen Tagen dem US-Sender CNN.