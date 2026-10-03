Iran-Krieg
Rohöltanker vor der Küste des Oman angegriffen
Öltanker und Frachtschiffe
Öltanker sind in der Meerenge beständig in Gefahr. (Archivbild)
Altaf Qadri. DPA

Fast täglich kommt es in jüngster Zeit zu Angriffen auf Schiffe in der Straße von Hormus. Ein weiterer Zwischenfall ereignet sich nahe der Küste des Oman.

Lesezeit 1 Minute

London/Teheran (dpa) – Ein Rohöltanker ist einem Bericht zufolge in der Straße von Hormus unter Beschuss geraten. Das Schiff sei auf der Backbordseite von einem unbekannten Projektil getroffen worden, berichtete die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) unter Berufung auf den Kapitän. Die Besatzung des Schiffes soll sich demnach in Sicherheit befinden.

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge nahe der nördlichen Spitze des Oman, wo die Enklave Musandam in die Meerenge hineinragt. Das Schiff befand sich zu dem Zeitpunkt weniger als acht Kilometer von der Küste entfernt.

Der Iran und der Oman sind direkte Anrainerstaaten der Straße von Hormus, die an ihrer engsten Stelle nur rund 35 bis 40 Kilometer breit ist. Die Meerenge ist im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen dem Iran und den USA geworden.

In der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Wasserstraße kam es zuletzt regelmäßig zu Beschuss. Der Iran blockiert dort im Konflikt mit den USA mit Angriffen auf Schiffe den Verkehr weitestgehend. Auch das US-Militär hatte zivile iranische Schiffe attackiert.

© dpa-infocom, dpa:261003-930-782532/1

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