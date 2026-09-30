Bundesregierung Regierung will Kinderlose für Pflege mehr zahlen lassen dpa 30.09.2026, 00:17 Uhr

i Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) will für stabile Beiträge sorgen - sein Plegegesetz wurde im Kabinett beschlossen. (Archivfoto) Michael Kappeler. DPA

Ab dem 1. Januar 2027 soll der Beitragszuschlag für kinderlose Mitglieder der Pflegeversicherung steigen. Er soll um 0,3 Punkte auf 0,9 Prozent angehoben werden, wie das Bundesgesundheitsministerium nach dem Beschluss der Pflegereform im Kabinett mitteilte.

Berlin (dpa) - Ab dem 1. Januar 2027 soll der Beitragszuschlag für kinderlose Mitglieder der Pflegeversicherung steigen. Er soll um 0,3 Punkte auf 0,9 Prozent angehoben werden, wie das Bundesgesundheitsministerium nach dem Beschluss der Pflegereform im Kabinett mitteilte. © dpa-infocom, dpa:260929-930-764713/7







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