Eine Studie zeigt: Demokratie ist in Deutschland kein Selbstläufer mehr. Sie belegt auch: Vor allem im Osten Deutschlands breiten sich chauvinistische Einstellungen und autoritäre Ideen aus.

Leipzig (dpa) – Die Akzeptanz der Demokratie lässt in Deutschland nach – zu diesem Befund kommt die aktuelle Ausgabe der Leipziger Autoritarismus-Studie. Erstmals seit Beginn der Erhebung der repräsentativen Studie im Jahr 2002 liegt die Zustimmung zur Demokratie als Idee bundesweit unter der 90-Prozent-Marke (89,3 Prozent).

Das ist den Angaben zufolge «auf den drastischen Abfall in Ostdeutschland» zurückzuführen, wo die Demokratiebefürwortung von 94,6 Prozent im Jahr 2024 auf nunmehr 85,7 Prozent sank. Im Westen gab es demnach im gleichen Zeitraum einen leichten Anstieg. Die Studie wird alle zwei Jahre auf Basis einer Meinungsumfrage erstellt.

Unterschiede zwischen Ost, West – und Geschlechtern

Zugenommen hat der Anteil der Menschen, die ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben. Er liegt laut Studie aktuell bei bundesweit 6,9 Prozent. Einen höheren Wert ermittelten die Wissenschaftler zuletzt bei der Befragung im Jahr 2012. Damals waren es 8,8 Prozent.

Auch hier gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen Ost und West. Während aktuell 6,5 Prozent der Westdeutschen ein rechtsextremes Weltbild haben, sind es im Osten 8,5 Prozent.

Bei den Geschlechtern gehen die Zahlen ebenfalls auseinander: 5,6 Prozent der Männer befürworten laut Umfrage eine rechtsautoritäre Diktatur, bei den Frauen tun dies lediglich 3 Prozent. Auch der Hang zum Chauvinismus – der Überzeugung, die eigene Gruppe sei anderen überlegen – ist bei den Männern mit 22 Prozent stärker ausgeprägt als bei Frauen (18 Prozent).

Aggressive Form der politischen Nostalgie

Eine «regressive Nostalgie», bei der ein politischer Gegensatz zwischen einer idealisierten Vergangenheit und einer als korrupt und bedrohlich wahrgenommenen Gegenwart konstruiert wird, stellten die Wissenschaftler der Universität Leipzig nach eigenen Angaben bei 15 Prozent der Befragten fest. Bei Älteren, in niedrigen Einkommensgruppen, bei Ostdeutschen und Befragten ohne Abitur sei diese «aggressive Ausprägung der Nostalgie» signifikant häufiger anzutreffen als bei Jüngeren, Westdeutschen sowie Menschen mit höherer Bildung und mehr Einkommen.

Um diese Einstellungen zu messen, sollten sich die Befragten etwa zu Aussagen positionieren wie: «Es ärgert mich, dass Leute wie ich in unserer Gesellschaft nicht mehr den gleichen Respekt erhalten wie früher» und «Ich empfinde Sehnsucht beim Gedanken daran, welche wirtschaftlichen Vorteile Leuten wie mir früher zustanden».

Die Umfrage fand vom 16. März bis zum 3. Juni statt. Die 2.507 Teilnehmer waren Menschen im Alter ab 16 Jahren, die ausreichende Deutschkenntnisse haben mussten, um einen umfangreichen Fragebogen auszufüllen. Die Studie entstand in Kooperation mit der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung und der Otto Brenner Stiftung der IG Metall. Sie trägt in diesem Jahr den Titel «Der aufhaltsame Aufstieg des Autoritären».