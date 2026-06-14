Russland-USA
Putin gratuliert Trump zum 80. Geburtstag
Donald Trump und Wladimir Putin haben telefoniert
Anlässlich des 80. Geburtstages von Donald Trump hat Kremlchef Wladimir Putin in Washington angerufen. (Archivbild)
Mikhail Metzel. DPA

Der US-amerikanische Präsident Donald Trump feiert seinen 80. Geburtstag. Zu den Gratulanten gehört auch Kremlchef Wladimir Putin. Worüber haben sie am Telefon gesprochen?

Moskau (dpa) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat seinem US-amerikanischen Kollegen Donald Trump in einem Telefonat zum 80. Geburtstag gratuliert. Trump sei dabei erneut für eine Einstellung der Kampfhandlungen in der Ukraine eingetreten, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den außenpolitischen Berater des Kremls, Juri Uschakow. In dem Gespräch seien zudem der Iran-Krieg und die bilateralen Beziehungen besprochen worden.

Russland führt seit 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Washington drängt beide Seiten seit dem Amtsantritt von Trump zu einem Friedensschluss.

© dpa-infocom, dpa:260614-930-220199/7

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Politik

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