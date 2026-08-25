Annalena Baerbock bleibt nach dem Amt bei den UN in New York. An der renommierten Columbia University übernimmt sie eine Professur. Eine klassische wissenschaftliche Laufbahn braucht sie dafür nicht.

New York (dpa) – Annalena Baerbock wird im Anschluss an ihren UN-Posten eine Lehrtätigkeit an der New Yorker Columbia Universität übernehmen. Zum Herbst wird die ehemalige Außenministerin Professorin für Global Leadership und Co-Direktorin des Masterprogramms «Master of Public Administration in Global Leadership», wie die Deutsche Presse-Agentur aus informierten Kreisen erfuhr. Eine klassische akademische Laufbahn ist dafür keine Voraussetzung.

Denn: Die 45-jährige Baerbock werde den Titel «Professor of Professional Practice» tragen – eine Bezeichnung für Dozenten, die nicht über die für Forschungsprofessuren übliche wissenschaftliche Ausbildung verfügen, aber umfangreiche berufliche Expertise haben, heißt es auf der Internetseite der Columbia Universität. Der mehrjährige Posten ist eine praxisorientierte Professur, keine klassische Forschungsprofessur. Als mögliche Berufsfelder für die Absolventen des Programms nennt die Universität unter anderem Regierung, internationale Organisationen, Wirtschaft, Journalismus und Recht. In einer ähnlichen Funktion kam auch die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton 2023 an die Universität.

Das Programm richtet sich laut der Universität an Führungskräfte mit mindestens zehn Jahren Berufserfahrung. Baerbocks einjähriges Amt als Präsidentin der UN-Generalversammlung endet offiziell am 8. September. Ihr Nachfolger wird Khalilur Rahman aus Bangladesch.