Angriff in Australien Polizei: Zehn Tote bei Angriff in Sydney dpa 14.12.2025, 10:04 Uhr

i Angriff am Bondi Beach Mark Baker. DPA

Bei dem Angriff in der australischen Metropole Sydney sind offiziellen Angaben zufolge zehn Menschen getötet worden - einer von ihnen ein mutmaßlicher Angreifer. Elf Menschen seien nach jetzigem Stand verletzt, teilte die New South Wales Police Force auf X mit.

Sydney (dpa) - Bei dem Angriff in der australischen Metropole Sydney sind offiziellen Angaben zufolge zehn Menschen getötet worden - einer von ihnen ein mutmaßlicher Angreifer. Elf Menschen seien nach jetzigem Stand verletzt, teilte die New South Wales Police Force auf X mit. © dpa-infocom, dpa:251214-930-421131/3







Artikel teilen

Artikel teilen