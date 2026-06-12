Auf dem Rasen der National Mall in der US-Hauptstadt taucht die Zahlenfolge «86 47» auf. Die Polizei ermittelt, das US-Innenministerium spricht von Vandalismus.

Washington (dpa) – Auf dem Rasen der National Mall, der zentralen Grünanlage in Washington zwischen dem Kapitol und dem Lincoln Memorial, sind Verfärbungen aufgetaucht, die die Zahlenkombination «86 47» bilden. Die für den Park zuständige Polizei untersucht den Vorfall, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Die Zahlenfolge wird häufig als Ausdruck des Widerstands gegen US-Präsident Donald Trump verstanden. Für Sonntag sind auf der National Mall Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag Trumps geplant.

Auf Bildern sind die Ziffern «8» und «7» relativ deutlich zu erkennen, während «6» und «4» weniger klar sichtbar sind. Das US-Innenministerium bezeichnete die Verfärbungen nach Angaben des Senders NBC als geistesgestörten Vandalismus, der nicht toleriert werde.

Verfahren gegen früheren FBI-Chef

Trump und seine Anhänger interpretieren die Zahlenkombination als Aufruf zu einem Attentat auf den Staatschef: Trump ist der 47. Präsident der USA und die Zahl 86 könnte laut dem Merriam-Webster-Wörterbuch unter Umständen als Aufforderung zum Töten gedeutet werden.

Dem US-Nachschlagewerk zufolge handelt es sich bei «86» um einen veralteten Ausdruck, der erstmals in den 1930er Jahren nachgewiesen wurde. Unter anderem bedeutet er demnach, dass etwas in einem Restaurant ausverkauft ist. Später kamen die Bedeutungen «loswerden» oder «abweisen» hinzu. «Zu den jüngst übernommenen Bedeutungen gehört eine logische Erweiterung der vorherigen, nämlich die Bedeutung „töten“», heißt es bei Merriam-Webster. Diese werde aber nur selten verwendet.

Die Zahlenkombination ist bereits Grundlage für einen Prozess gegen Ex-FBI-Chef James Comey. Comey hatte im Mai 2025 ein Bild von Muscheln am Strand auf Instagram hochgeladen, die die Zahlen «86 47» formten. Comey bestreitet, dass es sich um einen Gewaltaufruf gehandelt habe. In der Anklage wird ihm nun vorgeworfen, wissentlich eine Morddrohung gegen Trump verbreitet zu haben.