Mit einer kilometerlangen Parade und moderner Militärtechnik feiert Polen den «Tag der Armee» - und setzt ein Zeichen für Sicherheit in bewegten Zeiten.

Warschau (dpa) – Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen das Nachbarland Ukraine hat Polen den «Tag der Armee» mit einer großen Militärparade begangen. Im Stadtzentrum von Warschau marschierten rund 2.000 Soldaten auf, wie die Agentur PAP berichtete. Zudem wurden viele Fahrzeuge mit Militärtechnik gezeigt, darunter moderne Panzer des südkoreanischen Typs K2 Black Panther. Die Parade erstreckte sich über mehrere Kilometer. Flugzeuge und Hubschrauber flogen über die Dächer der Stadt hinweg. Darunter sollten auch drei Militärflugzeuge der deutschen Luftwaffe sein.

Gedenken an siegreiche Schlacht

Präsident Karol Nawrocki sagte, die polnische Nation wisse sehr genau, welchen Preis sie für ihre Unabhängigkeit bezahlt habe. Seine Geschichte helfe dem Land, aktuelle Gefahren richtig einzuschätzen. Der rechtskonservative Politiker und Historiker sprach von einem «Tag der Verpflichtung für Gegenwart und Zukunft». Polen ist seit 1999 Mitglied des Nato-Verteidigungsbündnisses.

Am 15. August wird in Polen an die Schlacht bei Warschau im Jahr 1920 erinnert. Der junge polnische Staat konnte damals die sowjetische Rote Armee überraschend zurückschlagen. Der Polnisch-Sowjetische Krieg endete erst 1921 mit dem Friedensvertrag von Riga. Seit 1992 wird der 15. August als Tag der polnischen Armee begangen.

EU unterstützt Investitionen für Verteidigung

Die diesjährigen Feierlichkeiten standen unter dem Motto «Polnisches SAFE – Sicheres Polen». Das ist ein Verweis auf das im vorigen Sommer beschlossene EU-Programm «Security Action for Europe» (SAFE). Die EU wird über SAFE bis zu 150 Milliarden Euro in Form von Darlehen mit langer Laufzeit bereitstellen, um die europäischen Verteidigungsfähigkeiten zu stärken und die Rüstungsindustrie zu unterstützen.