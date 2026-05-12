Merz appelliert auf dem DGB-Kongress an die Gewerkschafter, bei der Reformagenda konstruktiv mitzuwirken. «Das alles ist keine Bösartigkeit», sagt er. Die Reaktion ist eindeutig.

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat auf dem Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) für tiefgreifende Sozialreformen geworben und dafür Pfiffe und Buhrufe kassiert. Mit seinem Appell, den Reformprozess als Chance statt Bedrohung zu begreifen und daran mitzuwirken, drang der CDU-Chef bei den rund 400 DGB-Delegierten kaum durch. «Wir können nicht einfach so weitermachen wie in den letzten 20 Jahren», rief er ihnen zu. Der Platz, von dem aus man das Land zum Guten gestalten könne, «das ist nicht die Bremse».

«Deutschland muss sich also aufraffen»

Merz redete als erster CDU-Kanzler seit acht Jahren bei einem DGB-Bundeskongress. Zuletzt war Angela Merkel 2018 beim Dachverband der Gewerkschaften zu Gast, die dort in früheren Jahren auch schon etwa für die Rente mit 67 ausgepfiffen worden war.

Merz hatte bei den Gewerkschaften in den vergangenen Monaten mit Äußerungen zur gesetzlichen Rente als «Basisabsicherung» oder mangelnder Arbeitsmoral («Lifestyle und Vier-Tage-Woche») für Unmut gesorgt. In seiner gut halbstündigen Rede vor den Gewerkschaftern machte er nun erneut die Dringlichkeit von Reformen deutlich, um den Wohlstand in Deutschland zu sichern. «Wir haben es schlicht versäumt, unser Land zu modernisieren», betonte er. «Deutschland muss sich also aufraffen.»

Rentenreform das «härteste Brett»

Als Merz die bereits von der Bundesregierung beschlossenen Sparmaßnahmen bei der gesetzlichen Krankenversicherung schilderte, gab es die ersten Pfiffe, Buhrufe und Zwischenrufe.

Die im Sommer bevorstehende Rentenreform bezeichnete er als das «härteste Brett» der Bundesregierung. «Das alles ist keine Bösartigkeit von mir oder von der Bundesregierung», betonte er. «Das ist Demografie und Mathematik. Es übersteigt ganz einfach die Kräfte von zwei Beitragszahlern, wenn sie in Zukunft eine Person in der Rente finanzieren sollen.» Auch hier wurde Merz durch Buhrufe und sogar Gelächter unterbrochen.

Merz hatte im April mit seiner Aussage für Aufsehen gesorgt, dass die gesetzliche Rentenversicherung künftig «allenfalls noch die Basisabsicherung» neben der privaten und betrieblichen Vorsorge im Alter sein werde und damit nicht nur bei den Gewerkschaften für Empörung gesorgt, sondern auch den Koalitionspartner SPD verschreckt.

Absage an Rentenkürzungen bekräftigt

Auf die Formulierung ging Merz in seiner Rede nicht ein, versicherte aber erneut, dass keine Rentenkürzungen geplant seien. «Niemand in diesem Land schlägt Kürzungen der gesetzlichen Rente vor. Sie wären im übrigen auch gar nicht zulässig.»

Der Kanzler appellierte an die Gewerkschafter, an den Reformen mitzuwirken. «Wir brauchen diese gemeinsame Suche nach Wegen, die unser Land voranbringen», sagte er. «Den besten gemeinsamen Weg zu finden, das muss uns gerade heute wieder gelingen.»

DGB-Chefin Fahimi hält dagegen

DGB-Chefin Yasmin Fahimi wies Merz auf die Wahrnehmung vieler Arbeitnehmer hin, dass hinter den Reformen am Ende des Tags Einschnitte und Kürzungen stehen würden, «die aus unserer Sicht einseitige Belastung und Abbau von Schutzrechten bedeuten».

Viele in den Gewerkschaften würden erleben, dass die für die Wirtschaftsbeziehungen in Deutschland grundlegende Sozialpartnerschaft «nicht mehr so richtig funktioniert und wir immer mehr in Konflikte reingetrieben werden», sagte Fahimi.

Bei der Rentenreform hielt sie Merz entgegen, dass schon einmal versprochen worden sei, die Vorsorge inklusive privater und betrieblicher Säule der Alterssicherung abzusichern. «Das Zielbild ist bis heute nicht eingehalten», sagte Fahimi. «Wir haben das schon bezahlt mit der Erhöhung des Renteneintrittsalters, der Abschaffung der Altersteilzeit, der Absenkung des Rentenniveaus.»

«Nicht in Zeiten vor 1918 zurück»

Ausdrücklich warnte die DGB-Chefin vor einer geplanten Änderung beim Arbeitszeitgesetz. «Wir wollen nicht zurückgeworfen werden in Zeiten von vor 1918.» Damals war der Acht-Stunden-Tag eingeführt worden. Es gehe nicht darum, «dass wir einen starren Acht-Stunden-Tag in den Betrieben hätten», sondern darum, dass das, was an Flexibilität gebraucht und gewünscht sei, «in gegenseitigen Interessenabwägungen zwischen betrieblichen Interessen und Beschäftigteninteressen verbindlich geregelt werden muss».

Koalitionsausschuss berät über Reformen

Auch Arbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas wird heute noch auf dem DGB-Kongress erwartet. Am Abend kommen die beiden dann mit den anderen Spitzen von Union und SPD im Koalitionsausschuss zusammen. In der Sitzung soll es um den weiteren Fahrplan für die Reformen, die Haushaltsberatungen und Entlastungen für die im Zuge des Iran-Kriegs massiv gestiegenen Energiekosten gehen.